Sporni zakon o RTV: Vera Jourova stopila na stran Roberta Goloba

Vera Jourová, podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za vrednote in preglednost.

Vera Jourová, podpredsednica Evropske komisije in evropska komisarka za vrednote in preglednost. Foto: STA

"V preteklosti smo izrazili zaskrbljenost zaradi poskusov spodkopavanja neodvisnosti javnih medijev v Sloveniji, zato je dobro, da se je vlada problematike lotila s ciljem, da sprejme več ukrepov za zaščito te neodvisnosti," so na naša vprašanja o spremembah zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), ki predvideva takojšnjo zamenjavo programskega sveta in vseh direktorjev na RTV Slovenija, odgovorili iz kabineta evropske komisarke Vere Jourove.

Potem ko so pred dvema tednoma v državnem zboru sprejeli novelo zakona o Radioteleviziji Slovenija in jo teden dni zatem na izredni seji zaradi izglasovanega veta v državnem svetu znova potrdili, smo vprašanja o spremembah zakona o RTV Slovenija, ki jih je v državni zbor vložila vlada Roberta Goloba in ki predvidevajo obširne kadrovske menjave, naslovili na podpredsednico Evropske komisije in evropsko komisarko za vrednote in preglednost Vero Jourovo.

Jourova: Dobro je, da je vlada ukrepala

Na naše vprašanje, kako komentira spremembe zakona o RTV Slovenija, ki vključuje odstavitev vseh vodilnih funkcionarjev RTV Slovenija, in dejstvo, da se zakon spreminja po nujnem postopku, posledično pa brez javne razprave, nam je njena tiskovna predstavnica poslala naslednji odgovor:

"V preteklosti smo izrazili zaskrbljenost zaradi poskusov spodkopavanja neodvisnosti javnih medijev v Sloveniji, zato je dobro, da se je vlada problematike lotila s ciljem, da sprejme več ukrepov za zaščito te neodvisnosti. Seznanjeni smo, da je slovenski parlament nedavno sprejel spremembo zakona o RTV Slovenija in da postopek še vedno poteka. Še naprej pozorno spremljamo dogajanje in širšo medijsko situacijo v Sloveniji."

DZ je sicer prejšnji teden na izredni seji ob vnovičnem odločanju o noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), na katero je DS vložil odložilni veto, novelo potrdil. Za novelo je glasovalo 50 poslancev, proti pa 24. Še pred tem je DZ novelo sprejel s 53 glasovi za in 26 proti, vendar je državni svet s prvopodpisanim Matjažem Gamsom nanj izglasoval še odložilni veto.



Kot so navedli v državnem svetu, jih moti hitrost pri menjavi organov odločanja v zavodu. Tem namreč mandat po zakonu preneha veljati z dnem uveljavitve novele, medtem ko se novouvedeni svet RTV konstituira najpozneje v roku 60 dni. To po mnenju DS predstavlja nerazumno kratek čas.

Kako bo RTV delovala po novem zakonu?

Po navedbah vlade je namen novele spremeniti zdajšnji način upravljanja in vodenja zavoda tako, da se strankarska politika umakne iz njega, da se onemogoči politično podrejanje in vmešavanje v kadrovske in uredniške odločitve ter da se zavod vrne javnosti in zaposlenim, je prejšnji teden na izredni seji dejala ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Vlada želi s predlogom na novo urediti vodenje, upravljanje in nadzor RTV. Namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta predlog uvaja enotni svet RTV, ki bi štel 17 članov. Več kot zdaj bi bilo v njem predstavnikov zaposlenih in civilne družbe. Javni zavod bi po predlogu vodila in upravljala uprava, ki bi jo sestavljali štirje člani, vodil pa bi jo predsednik uprave.

Novela po navedbah ministrstva za kulturo povečuje vpliv zaposlenih in civilne družbe, krepi vlogo varuha pravic gledalcev in poslušalcev ter upošteva priporočila Evropske komisije o stanju pravne države na področju medijev.

SDS zahteva referendum: To je konec samostojne in neodvisne RTV

V SDS menijo, da zakon z enim zamahom obglavlja vodstvo in programske svetnike RTV. Slednji so po besedah poslanke SDS Alenke Jeraj ustavno varovani, prav tako bi z zakonom prišlo do konca neodvisne in samostojne RTV. Kot sporno v SDS ocenjujejo tudi, da je DZ zakon obravnaval po nujnem postopku, saj je tako iz razprave izključena civilna družba, prav tako pa o njem ni bilo opravljene javne razprave.

SDS bo zato 1. septembra začela zbirati podpise volivcev za zakonodajni referendum. Zadnji dan zbiranja podpisov je 5. oktober, zbrati jih morajo 40 tisoč.