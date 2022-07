SDS vložila podpise za referendum o RTV

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V SDS so danes vložili nekaj več kot 6200 podpisov za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma o vladni noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS). Zakonu namreč nasprotujejo, saj bi ta po besedah poslanke SDS Alenke Jeraj pomenil "konec neodvisne RTVS".

Kot je na današnji novinarski konferenci dejala Jerajeva, se jim pri noveli zakona o RTVS zdi sporno, da so v DZ zakon obravnavali po nujnem postopku, saj je tako iz razprave izključena civilna družba, prav tako pa o njem ni bilo opravljene javne razprave. "Očitno je to modus operandi te vlade," je dejala Jerajeva.

Poudarila je tudi, da bodo na ponovnem glasovanju po vetu državnega sveta na današnji seji DZ zakonu nasprotovali.

Zakonu po besedah Jerajeve v SDS nasprotujejo, ker državnemu zboru odvzema pravico do imenovanja. "Tukaj nas nekdo prepričuje, da izbranci ljudstva, ki smo izvoljeni in predstavljamo določeno število volivcev, ne smemo oziroma nismo usposobljeni, da bi sprejemali odločitve v zvezi z imenovanjem programskega sveta," je še izpostavila.

Meni, da zakon "obglavlja" programske svetnike, ki so po njenih navedbah ustavno varovani, prav tako pa bi z zakonom prišlo do konca neodvisne in samostojne RTVS.

Novelo zakona o RTV Slovenija so sprejeli prejšnji teden

Predsednica DZ bo v sedmih dneh po ustrezno vloženi zahtevi določila 35-dnevni koledarski rok, po katerem se zbirajo podpisi volivcev. Ker je zahteva vložena med 15. julijem in 31. avgustom, bo predsednica DZ določila rok, ki začne teči 1. septembra. Za razpis referenduma bodo morali zbrati 40 tisoč podpisov.

Novelo zakona o RTVS je DZ s 53 glasovi za in 26 proti sprejel minuli teden, v sredo pa je državni svet nanj izglasoval še odložilni veto. Poslanci bodo tako na današnji seji ponovno odločali o zakonu, a zakonodajni postopek z vložitvijo zahteve za začetek postopkov za razpis zakonodajnega referenduma ne bo zaključen.

Vlada sicer želi s predlogom novele na novo urediti vodenje, upravljanje in nadzor RTVS. Med drugim bi namesto obstoječega programskega in nadzornega sveta predlog uvaja enoten svet RTVS, ki bi štel 17 članov.