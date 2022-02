Tako za Zgago kot za Šetinc Paškovo bo to prva preizkušnja v politiki. Kot je za Večer povedala Šetinc Paškova, je dobila povabila številnih strank, med njimi SD, LMŠ in Lide, vendarle se je po razmisleku odločila, da bo kandidirala v novi, še neznani stranki Gibanje Svoboda.

"Obstaja ogromno razlogov za mojo politično aktivacijo. Med njimi so tudi slabe razmere na RTV Slovenija in prizadevanje vladajočih, da si podredijo javno televizijo. Motijo me napadi oblastnikov na medije in neodvisne institucije, prav tako blatenje in diskreditacije tistih, ki opozarjajo na nepravilnosti v državi. Vlada na vodilne položaje nastavlja svoje ljudi, namesto da bi kadrovala po strokovni liniji," je dejala za Večer.

Med drugim je povedala, da je bila to težka odločitev, saj je novinarsko delo opravljala z veseljem, ob tem pa dodala, da se zaveda, da vrnitev v novinarstvo zaradi higienskih razlogov ne bo mogoča.

Slovenski politiki, ki so opravljali delo novinarja

Zgaga in Šetinc Paškova nista osamljena primera kariernega prehoda iz novinarstva v politiko. V nekdanji državi se je z novinarstvom in urednikovanjem ukvarjal predsednik vlade Janez Janša, prav tako tudi njegov strankarski kolega Miro Petek, ta je pisal za Večer. Iz novinarskih v politične vode je prešla tudi Danica Simšič, sprva je bila novinarka in urednica na TV Slovenija, potem poslanka v državnem zboru, pozneje pa županja Ljubljane.

Novinarske izkušnje imata še predsednik LMŠ Marjan Šarec in poslanec LMŠ Rudi Medved. Tanja Fajon, predsednica SD, je bila pred politično kariero novinarka in dopisnica RTV Slovenija iz Bruslja, Mitja Meršol je bil pred odhodom v ljubljanski mestni svet in poslanske klopi odgovorni urednik Dela, novinarsko delo pa sta, preden sta vstopili v evropski parlament, opravljali tudi Irena Joveva in Mojca Drčar Murko. Novinarske izkušnje imajo še številni drugi, na primer Melita Župevc, Tamara Vonta, Majda Širca, Franci Kek, Aleš Gulič.