Matoz za izločitev porotnice in predsednice sodišča na sojenju Janši o razžalitvi novinark

Kot je dejal Matoz, je zahteval izločitev ene od sodnic porotnic, ker je od leta 2017 zaposlena v službi za pravno pomoč na celjskem okrožnem sodišču. Meni, da je s tem kršeno načelo nepristranskosti in da porotnica ne more objektivno odločati o postopku zoper Janšo.

Ker je predsednice sodišča Giacomellijeva doslej zavrgla vse predloge Janševe obrambe, je Matoz zahteval tudi njeno izločitev, češ da dvomi o njeni nepristranskosti. Janše sicer danes ni bilo na sodišče, saj se je ob začetku ponovnega sojenja junija lani strinjal, da se mu sodi v nenavzočnosti.

Zastranje primera?

Matoz je spomnil, da je celjsko višje sodišče leta 2019 razveljavilo prvotno sodbo okrožnega sodišča, ki je Janšo leta 2018 zaradi razžalitve novinark obsodilo na pogojno zaporno kazen, in jo vrnilo v novo sojenje. Višje sodišče je tako odločilo, ker je nadomestno sodnico porotnico na prvostopenjski obravnavi imenovala nepooblaščena oseba, še preden je bila prvotna porotnica razrešena.

Stojan Zdolšek, pooblaščenec novinark Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl, ki tožita Janšo zaradi žaljivega tvita, je po drugi strani danes opozoril, da celjsko sodišče njegovim strankam onemogoča, da prideta do pravice. Matozu je očital zavlačevanje sodnega postopka; zadeva bo zastarala 24. maja. Od sodišča tako pričakuje, da poskrbi, da zadeva ne zastara in da se suvereno odloči, ali predlogi Matoza vodijo v zavlačevanje sojenja.

Medijska prostitucija

Morda pa sodišče ne zna sestaviti sodnega senata, saj je bilo maja lani sojenje preloženo, ker sta bila v tričlanskem sodnem senatu dva sodnika porotnika člana stranke SDS, ki jo vodi prav Janša, je še dejal Zdolšek.

Sojenje se bo predvidoma nadaljevalo v sredo.

Janša je že na prvem sojenju leta 2018 pojasnjeval vsebino tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce Š. P.". Kot je takrat dejal v zagovoru, ni mislil na spolno, ampak na medijsko prostitucijo. Tožnici pa sta vztrajali, da je bil poniževalen in žaljiv do njiju kot žensk in novinark.

Šest tisoč evrov odškodnine

Celjsko okrožno sodišče je Janšo v prvem postopku nepravnomočno obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta ter mu naložilo plačilo stroškov sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom na račun novinark, nato pa je, kot že omenjeno, višje sodišče sodbo razveljavilo.

Obe novinarki sta sicer Janšo zaradi omenjenega tvita tožili tudi odškodninsko. Celjsko višje sodišče je tako maja 2020 potrdilo sodbo velenjskega okrajnega sodišča o odškodnini Carlovi v višini šest tisoč evrov in Janši naložilo tudi povrnitev stroškov pravdnega postopka. Vrhovno sodišče pa je medtem ugodilo Janševi zahtevi za revizijo postopka, v katerem je celjsko višje sodišče pritrdilo Mojci Šetinc Pašek. Njen tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine v višini šest tisoč evrov z obrestmi je tako vrhovno sodišče zavrnilo, zato je Mojca Šetinc Pašek vložila pritožbo na ustavno sodišče.