Janši ni uspelo proti Carlovi

Vrhovno sodišče je zavrnilo zahtevo premierja Janeza Janše za revizijo v tožbi novinarke Eugenije Carl zaradi plačila odškodnine za duševne bolečine zaradi razžalitve s tvitom, ki ga je objavil premier. "Uporaba Twitterja nikomur ne podeljuje neomejene pravice sporočanja, niti ne more biti izgovor za afektivno in še manj za premišljeno ravnanje, podajanje vrednostnih sodb pa je omejeno z (ne)obstojem zadostne dejanske podlage," so zapisali v pojasnilu.

"15. 9. je dan za zmage. Ne samo Primorska, razlog za praznovanje ima tudi kultura komuniciranja," se je na Facebooku na odločitev sodišča odzvala Eugenija Carl.

Vrhovno sodišče je odločilo o zadevi, povezani z mejami javnega izražanja na Twitterju, in med drugim presodilo, da je podajanje vrednostnih sodb na tem komunikacijskem kanalu omejeno z (ne)obstojem prepričljive in trdne dejanske podlage. V nasprotnem primeru so lahko zapisi na Twitterju izrečeni izključno z namenom sramotitve in očrnitve posameznika.

Janša je 21. marca tvitnil: "Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov. #ZvodnikMilan."

Porušeno razmerje

Namen sprejete odločitve ni v tem, da bi posegala v jedro toženčeve svobode izražanja ali v intimni občutek tretjih oseb glede njihovega svobodnega (političnega) izražanja prek spleta. Prav tako sporočilo sodbe v obravnavani zadevi ni v tem, da toženec ne bi smel kritizirati osrednjega nacionalnega medija ali izreči mnenja o tožničini (ne)pristranskosti ali da bi se moral vesti spodobno in politično korektno in da bi moral biti njegov diskurz argumentiran.

Gre za to, da je bilo razmerje med tožničino osebnostno sfero in toženčevo svobodo izražanja porušeno do take mere, da to utemeljuje poseg v svobodo izražanja drugega, med drugim v sodbi ugotavlja vrhovno sodišče.

Razvrednotenje novinarskega poklica in veljave v javnosti

"Ne glede na omenjeno jedro presoje v obravnavani zadevi ima dejstvo, da je toženec širil mnenje o tožnici - novinarki, pomembno težo. Pojem časti in dobrega imena je namreč večplasten. V njem se prepletata zavest o lastni vrednosti (notranja, subjektivna čast) in spoštovanje človeka v družbi, njegova veljava v očeh drugih ljudi (zunanja, objektivna čast). Zunanja čast zajema človekovo delovanje v vsej njegovi celovitosti, tudi v poklicnem delovanju. S tem, ko ji z uporabo grobih besednih figur odreka odlike, ki so bit novinarskega dela, toženec tožnico razvrednoti kot novinarko in ji jemlje veljavo v očeh drugih, spričo uporabljenega seksističnega podtona pa tudi kot žensko, s čimer je bil porušen njen notranji mir," je še ugotovil senat vrhovnega sodišča.

V tej zadevi je odločal sodni senat, ki so ga sestavljali vrhovni sodnici in sodniki Jan Zobec kot predsednik ter mag. Nina Betetto, dr. Mateja Končina Peternel, Vladimir Horvat in Tomaž Pavčnik kot člani. Odločitev je bila sprejeta z večino glasov.

Višje sodišče v kazenski zadevi razveljavilo obsodbo Janše

Premier Janez Janša se bo sicer moral zagovarjati še v kazenski zadevi, v kateri ga novinarki RTVS Mojca Šetinc Pašek in Eugenija Carl tožita zaradi razžalitve z vsebino tvita.

Sodnica, ki je v ponovljenem sojenju dobila primer, je od 5. marca neuspešno razpisala šest obravnav. Celjsko višje sodišče je namreč leta 2019 razveljavilo sodbo okrožnega sodišča, ki je Janšo obsodilo na tri mesece pogojne kazni s preizkusno dobo enega leta. Naložili so mu tudi plačilo stroškov sodnega postopka zaradi žaljivega tvita, obe novinarki pa sta Janšo tožili še odškodninsko.

Na začetku ponovnega sojenja premierju zaradi očitkov o razžalitvi novinark je Janša 1. junija letos sojenje zaradi obveznosti po dveh urah zapustil. Sojenje se je nadaljevalo v njegovi odsotnosti, ko je njegov zagovornik Franci Matoz podal 25 dokaznih predlogov, pooblaščenec novinark Tomaž Bajec pa je vložil nekaj novih listinskih dokazov.