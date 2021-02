Novinarka Carlova kršila novinarski kodeks ob poročanju o Pivčevi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Eugenija Carl in Aleksandra Pivec

Eugenija Carl in Aleksandra Pivec Foto: STA

Novinarsko častno razsodišče je na zadnjem zasedanju ugotovilo, da je novinarka Evgenija Carl kršila 19. člen Kodeksa novinarjev Slovenije v primeru poročanja o nekdanji kmetijski ministrici Aleksandri Pivec in njenih otrocih.

Primer se je nanašal na poročanje o prenočitvi takratne ministrice na Obali, v prispevku pa sta bili omenjeni tudi imeni otrok Aleksandre Pivec. Pritožnik je v obrazložitvi zapisal, da sta otroka še mladoletna in nista javni osebnosti, ob tem pa so po njegovem mnenju s tem kršili programske standarde ter poklicne in etična merila RTV Slovenija pri poročanju, saj so mladoletni otroci še posebej varovana kategorija.

Komisija je po proučitvi primera ugotovila, da je novinarka kršila 19. člen, ki novinarja obvezuje, da je posebno obziren pri objavi fotografij in posnetkov, zbiranju informacij in poročanju o otrocih in mladoletnikih.

Novinarka zavrnila kršenje kodeksa

Avtorica prispevka Eugenija Carl je kršenje kodeksa zavrnila. Med drugim je navedla, da so pri tehtanju objave računa v njegovem izvirniku upoštevali tudi vse druge številne javne objave ministrice, v katerih je sama navajala svoje družinske člane.

Izpostavljanje imen mladoletnikov ni bilo tako bistveno za javni interes, da bi upravičilo s tem storjeno škodo mladoletnikoma, ki sta bila v zgodbo vpletena le po "zaslugi" svoje mame. Dejstvo, da je izpostavitev imen sinov na računu okrepila kredibilnost zgodbe, po mnenju razsodišča ne more biti argument za poseganje v zasebnost.

"Menim, da je NČR s to razsodbo onečastilo integriteto svoje institucije, člani pa svojo lastno novinarsko. Postopka ne bomo obnavljali, tudi ker razsodbe ne bom/bomo upoštevali. Še naprej pa bomo delali profesionalno in z vso dolžno skrbnostjo. Posebej do ranljivih skupin. Tako kot vedno doslej," je v daljšem zapisu na družbenem omrežju Facebook zapisala Carlova.

Celotno poročilo si lahko preberete tukaj. Ob tem so na razsodišču poudarili, da je šlo za mejni primer in da novinarki priznavajo skrb za etično poročanje v tem primeru, vendar pa zaradi doslednega zagovarjanja visokih standardov pri zaščiti otrok in mladoletnikov kljub temu ugotavljajo kršitev.