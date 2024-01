Janši ni uspelo. Šetinc Paškova: Zadovoljna sem.

Janša se je sicer na sodišču znašel zaradi tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.". Celjsko višje sodišče je maja 2022 potrdilo sodbo prvostopenjskega sodišča, ki je prvaka SDS spoznalo za krivega dveh kaznivih dejanj razžalitve novinark TV Slovenija. Dosodilo mu je tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta.

Janša je poskusil z zahtevo za varstvo zakonitosti, a torej ni bil uspešen. Vrhovno sodišče mu je ob tem naložilo tudi plačilo sodne takse v višini 480 evrov, izdatkov zasebnih tožilk in nagrade ter izdatkov njunega pooblaščenca, nastalih v postopku.

Šetinc Paškova izrazila zadovoljstvo

Šetinc Paškova, danes sicer poslanka DZ, je v prvem odzivu na omenjeno odločitev vrhovnega sodišča izrazila zadovoljstvo, da je kazenska zadeva po sedmih letih dobila epilog. Po njenem mnenju razlaga sodišča kaže, da nihče ne more "žaliti vsepovprek". Sama sicer še čaka na presojo ustavnega sodišča, ki naj bi obravnavalo civilno-odškodninsko zadevo, je dodala.

"Sodbe v tem primeru so pomembne ne le zaradi vprašanja, do kod sega pravica svobode govora, temveč tudi ker gre za odnos politika - novinarstvo - javnost. Oziroma ker govori o odnosu moči politika nad tistim, ki je v službi ljudi, da nad politikom in njegovim ravnanjem izvaja tudi nadzor," je Šetinc Paškova zapisala v odzivu. Obenem je poudarila, da mora politik oziroma politika, ki je na poziciji moči, imeti nad sabo vedno nadzor javnosti, ki ga v vsaki demokratični družbi vzpostavljajo in izvajajo mediji. "To je standard vsake demokratične družbe in maksima, ki se je držim tudi po tem, ko sem iz novinarstva prestopila v politiko," je poudarila.