Sojenje Janši zaradi razžalitve novinark preloženo

Novo sojenje se bo tako začelo predvidoma 1. junija. Janšev zagovornik Franci Matoz pa je napovedal, da bo predlagal 24 novih dokaznih predlogov.

Ponovno sojenje je potrebno, saj je celjsko višje sodišče leta 2019 razveljavilo sodbo okrožnega sodišča, ki je Janšo leta 2018 zaradi razžalitve obsodilo na pogojno zaporno kazen, in jo vrnilo v novo sojenje.

Višje sodišče je to storilo, ker je nadomestno sodnico porotnico na prvostopenjski obravnavi imenovala nepooblaščena oseba, še preden je bila prvotna porotnica razrešena. Novo sojenje na sodišču prve stopnje mora po sklepu višjega sodišča potekati pred popolnoma spremenjenim senatom.

V prvem postopku nepravnomočno obsodba Janše

Foto: STA Celjsko okrožno sodišče je Janšo sicer v prvem postopku zaradi razžalitve novinark Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl nepravnomočno obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Naložilo mu je tudi plačilo stroškov sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom na račun novinark. Obe novinarki sta Janšo zaradi tvita tožili tudi odškodninsko.

Janša je na prvem sojenju leta 2018 pojasnjeval vsebino tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.".

Kot je takrat dejal v zagovoru, s tvitom ni mislil na spolno, ampak na medijsko prostitucijo, novinarki pa sta vztrajali, da je bil poniževalen in žaljiv do njiju kot žensk in novinark.

Na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C im Mojce PŠ. Eno za 30€, drugo za 35€. #ZvodnikMilan. — Janez Janša (@JJansaSDS) March 21, 2016

Sodišča pri nas zelo različno

Pri nas je vrhovno sodišče v sestavi Rudi Štravs, Mateja Končina Peternel, Karmen Iglič Stroligo, Tomaž Pavčnik in Jan Zobec domnevno s tremi glasovi proti dvema februarja letos odločilo, da Janša Pašek Šetinčevi ni odškodninsko odgovoren za izjavo.

Skoraj hkrati pa je višje sodišče v postopku Evgenije Carl odločilo, da je Janša odgovoren in ji je dolžan plačati odškodnino.

Pašek Šetinčeva je vložila ustavno pritožbo. Kako bo odločilo ustavno sodišče kljub ocenam strokovnjakov s področja svobode izražanja, da gre za zaščiteno izražanje, ni mogoče napovedati.

Pred časom sta profesor evropskega prava človekovih pravic na Pravni fakulteti Univerze Bristol Gavin Phillipson ter profesorica ustavnega in medijskega prava in svobode tiska na Univerzi Utah RonNell Andersen Jones na konferenci o svobodi izražanja ocenila, da bi takšna izjava zanesljivo pritegnila veliko pozornost medijev in javnosti in bi politiku lahko tudi škodila, ni pa takšna izjava kazniva, če ni šlo za dobeseden očitek prostituiranja, ampak za metaforo. Več o tem: