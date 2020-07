Tuji strokovnjaki: Sporočilo o novinarkah prostitutkah in Kučanu zvodniku ni kaznivo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vprašanje, ali je kaznivo, če politik na spletnem omrežju novinarke označi za prostitutke, nekdanjega predsednika republike pa za njihovega zvodnika, je pravnik Jurij Toplak na konferenci o svobodi izražanja postavil najuglednejšim pravnikom. Pravne spore o tej dilemi naše sodstvo premleva na več instancah, vse skupaj pa presoja tudi ustavno sodišče. Odgovorila sta profesor evropskega prava človekovih pravic na Pravni fakulteti Univerze Bristol Gavin Phillipson ter profesorica ustavnega in medijskega prava in svobode tiska na Univerzi Utah RonNell Andersen Jones, ki ima v karieri tudi uredniške in novinarske izkušnje.