Višje sodišče zavrnilo pritožbo Janše glede plačila odškodnine novinarki Carlovi

Marca 2016 je prvak SDS Janez Janša na družbenem omrežju Twitter objavil zapis, "da na neki FB strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce PŠ. Eno za 30 evrov, drugo za 35 evrov". Dodal je še ključnik Zvodnik Milan, piše STA.

Okrajno sodišče odločilo: Janša mora novinarki plačati odškodnino

Okrajno sodišče v Velenju je v ponovljenem postopku leta 2019 znova odločilo, da mora Janša Carlovi plačati šest tisoč evrov odškodnine zaradi žaljivega tvita, kar je prvak SDS izpodbijal na celjskem višjem sodišču. Kot razlog je navedel, da prvostopenjsko sodišče ni upoštevalo njegove pritožbe glede vročanja tožbe.

Prvak SDS je odločitev okrajnega sodišča v Velenju izpodbijal na celjskem višjem sodišču. Foto: STA

Vročevalec Janši res ni mogel vročiti pisanja osebno, je pa 17. avgusta 2016 v hišnem predalčniku pustil obvestilo o tem, kje se sodno pisanje nahaja in da ima 15 dni, da ga dvigne. Janša v navedenem roku pošiljke ni dvignil, ugotavlja višje sodišče.

Višje sodišče se ne strinja z Janševo pritožbo in meni, da je imel možnost seznaniti se, kje je sodno pisanje in kakšna je njegova vsebina, kar po oceni sodišča pomeni, da je bila vročitev tožbe v odgovor Janši pravilno opravljena.

Sodišče: Opravljala je svoje delo

Višji sodniki menijo tudi, da je določena odškodnina v višini šest tisoč evrov povsem primerno in pravično denarno zadoščenje tožnici za ugotovljene psihične bolečine zaradi žalitve njene časti in dobrega imena.

Po navedbah sodišča je Carlova s prispevkom opravljala svoje delo novinarke in obveščala javnost o pomembni politični temi, torej je uresničevala svobodo novinarskega izražanja. Njen prispevek je varovana izjava v javnem interesu, ki izpolnjuje legitimno poslanstvo novinarja do obveščanja javnosti v demokratični družbi o pomembni družbeni temi.

"Prav tako je Janšev zapis varovana izjava kot izjava politika. Glede na njegov vpliven politični položaj v slovenski demokratični družbi je njegova odgovornost za spoštovanje etičnih standardov pri komuniciranju preko Twitterja brez dvoma večja od drugih uporabnikov tega družbenega omrežja in komentatorjev na internetu, ki takšnega položaja nimajo," še piše v sodbi, poroča STA.

Kaj je zapisalo sodišče?

Sodišče je tudi zapisalo, da sporen Janšev zapis ne vsebuje nikakršnih dejstev, da bi ga bilo mogoče razumeti kot komentar o vsebini ali na vsebino prispevka Carlove ali kot prispevek k javni razpravi v splošnem interesu, temveč se nanaša zgolj na Carlovo kot osebo in novinarko, ki jo je označil za poceni odsluženo prostitutko.

Toženčev zapis po mnenju sodišča ni v ničemer prispeval k razpravi o pomembni politični temi, pač pa je le "grob, osebno žaljiv napad na tožnico", ki ne zagotavlja učinkovitega delovanja demokracije, temveč lahko le hromi legitimno novinarsko delo.

Tako kot Eugenija Carl je Janšo tožila tudi novinarka RTV Mojca Šetinc Pašek. Foto: STA

Ob takšnih okoliščinah je ob tehtanju pravice svobode izražanja Carlove kot novinarke in njene pravice do osebnega dostojanstva ter pravice do svobode političnega izjavljanja Janše sodišče dalo prednost varstvu Carlove. S tem je dalo prednost varstvu pravice do svobode izražanja novinarja, ki je pomembna za obstoj in razvoj demokratične družbe, ter varstvu njegove pravice do osebnega dostojanstva, pred varstvom pravice do svobode izražanja politika, še navaja sodišče.

Janšo je odškodninsko tožila tudi novinarka TV Slovenija Mojca Šetinc Pašek, a je njen tožbeni zahtevek za plačilo odškodnine v višini šest tisoč evrov z obrestmi vrhovno sodišče zavrnilo. Obe novinarki pa sta Janšo zaradi tvita tožili tudi kazensko. V kazenskem postopku je celjsko okrožno sodišče Janšo novembra 2018 nepravnomočno obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta, sodbo pa je celjsko višje sodišče lani razveljavilo in jo vrnilo v novo sojenje, še navaja STA.