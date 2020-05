Janša: Smo med najuspešnejšimi državami na svetu in najboljši v Evropi

Premier Janez Janša je tako vnovič poudaril, da je Slovenija na pravi poti. "Smo med najuspešnejšimi državami na svetu in najboljši v Evropi po rezultatih v boju z epidemijo novega koronavirusa. Za zdaj," je dejal. Vendar pa sta previdnost in vedenje, odgovorno do sebe in drugih, po njegovih besedah potrebna še naprej. "Vse dokler ne bo za vse na voljo učinkovito zdravilo in/ali cepivo, bo naš način življenja vsaj deloma spremenjen," je ocenil, piše STA.

Zahvaliti se je treba zdravstvenemu sistemu

Če bo Slovenija tudi v prihodnje sposobna obdržati čisto epidemiološko sliko ter hitro in učinkovito omejiti posamične izbruhe okužb, do katerih bo po Janševih besedah zanesljivo prihajalo, bo to za državo velika prednost, je nadaljeval.

Foto: STA "Ugled varne in urejene države, ki je sposobna poskrbeti za zdravje prebivalstva tudi ob izbruhu pandemije, je v tem času daleč najboljše priporočilo tako v turizmu kot pri investicijah, s katerimi se pomemben del dejavnosti seli iz Azije nazaj v Evropo," je zatrdil premier.

Za to prednost se je treba v veliki meri zahvaliti zdravstvenemu sistemu, zato Janša pričakuje dodatno podporo javnosti v naslednjih mesecih, ko bo država zagotavljala sredstva za nujne naložbe po slovenskih bolnišnicah in dograjevala plačni sistem v zdravstvu in zdravstveni negi.

Janša je spomnil, da bodo s koncem meseca nekateri ukrepi iz prvih dveh protikoronskih zakonov nehali veljati, deloma pa jih bodo nadomestili drugi. Vlada tako v DZ pošilja tretji protikrizni paket, pri katerem je v ospredju med drugim financiranje skrajšanega delovnega časa v vseh tistih dejavnostih, kjer je dela, povpraševanja in naročil manj kot pred krizo, poroča STA.

Epidemija je pospešila potrebe po zelenem prestrukturiranju

Namesto nadaljevanja plačevanja čakanja na delo v turizmu po koncu junija je vlada za oživitev turistične dejavnosti predvidela turistične bone, ki jih bodo prejeli vsi prebivalci in s katerimi se bodo lahko do konca leta plačale nekatere storitve v Sloveniji.

Glede pozivov avtomobilske industrije k učinkoviti pomoči zaradi težavnih razmer, v katerih se je sektor znašel, je Janša dejal, da je epidemija dodatno pospešila potrebe po zelenem prestrukturiranju v nekaterih panogah, tudi v avtomobilski industriji. "S tretjim paketom jim bomo poleg preostalih pomoči zagotovili dodatne možnosti za financiranje raziskav in razvoja," je dejal.

Po Janševih besedah je Evropska komisija v svoji zadnji gospodarski napovedi doslej sprejete ukrepe Slovenije ocenila zelo pozitivno. "Zaradi njih nam napoveduje možno hitro okrevanje, s katerim bi lahko že po letošnjem znatnem padcu rasti drugo leto zrasli skoraj na predkrizno raven. Naredili bomo vse, da ta cilj dosežemo," je povedal.

V tem primeru blaginja Slovenije po njegovih navedbah ne bo žrtev dolgoletne recesije, kot se je to zgodilo po zadnji gospodarski krizi. K temu lahko veliko prispeva vlada, ki sprejema ali predlaga prave ukrepe.

"Največ pa lahko naredimo s tem, da ohranimo zdajšnji, težko pridobljen ugled Slovenije kot varne in urejene države s čisto epidemiološko sliko. To pa lahko tudi za naprej dosežemo samo skupaj," je sklenil Janša, še navaja STA.