Janša ali Šarec? Zadnja anketa kaže na veliko prednost SDS.

Če bi bile volitve v nedeljo, bi bila razlika med številom poslancev aktualne koalicije in opozicije minimalna, saj bi imela koalicija skupaj 46, opozicija pa 42 mandatov, poroča časnik Dnevnik. Rezultati ankete kažejo, da si je največja vladna stranka SDS pod vodstvom Janeza Janše v zadnjih štirih mesecih letošnjega leta dobro utrdila vodilni položaj med vsemi strankami.

SDS še vedno močno vodi pred LMŠ

Z 22,1-odstotno podporo oziroma s 35,5-odstotno podporo, če upoštevamo le delež opredeljenih volivcev, SDS namreč močno vodi pred LMŠ pod vodstvom Marjana Šarca, ki na drugem mestu uživa 12,2-odstotno oziroma skoraj 20-odstotno podporo, če upoštevamo le opredeljene volivce. Primata SDS tako očitno niso zamajali ne protivladni protesti kolesarjev ne razkritja glede nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme za boj proti epidemiji bolezni covid-19.

SDS ohranja mesto najbolj priljubljene slovenske politične stranke. Janez Janša je medtem na lestvici priljubljenosti politikov izgubil osem mest. Foto: STA

Na tretjem mestu ostaja SD z 8,2-odstotno oziroma 13,1-odstotno podporo, če upoštevamo le opredeljene volivce. Na četrtem mestu je Levica s 6,1-odstotno podporo, v državni zbor pa bi se glede na rezultate raziskave prebili še NSi s 4,1-odstotno in DeSUS s 3,7-odstotno podporo. Opozicijski SAB in SNS, koalicijska SMC ter zunajparlamentarna SLS se ne bi prebile v parlament.

Malenkost več vprašanih zadovoljnih kot nezadovoljnih z delom vlade



Glede na omenjeno javnomnenjsko anketo 47,3 odstotka vprašanih meni, da vlada Janeza Janše dela uspešno. Da je vlada pri svojem delu neuspešna, meni 46,5 odstotka vprašanih. 6,2 odstotka vprašanih ne ve, kako naj oceni delo vlade.

Največji padec na lestvici priljubljenosti izmerili Janši

Majsko merjenje priljubljenosti slovenskih politikov, ki je že sledilo razkritju prej omenjenih nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme, je pokazalo, da najbolj priljubljen politik v državi ostaja predsednik republike Borut Pahor. Na drugem mestu je nekdanji premier in prvak LMŠ Marjan Šarec, tretja je evropska poslanka iz vrst SD Tanja Fajon. Na četrtem mestu je evropska poslanka NSi Ljudmila Novak, peta je predsednica DeSUS in kmetijska ministrica Aleksandra Pivec, šesti je evropski poslanec iz vrst SD Milan Brglez.

Od sedmega do desetega mesta sledijo evropski komisar Janez Lenarčič, prvak SD Dejan Židan, obrambni minister in predsednik NSi Matej Tonin ter ljubljanski župan Zoran Janković. Največji padec na lestvici priljubljenosti politikov so izmerili predsedniku vlade in prvaku SDS Janezu Janši, ki je z osmega nazadoval za sedem mest in pristal na 15. mestu. Raziskavo je za Dnevnik in Večer med 12. in 13. majem na vzorcu 700 ljudi izvedla agencija Ninamedia.