Tri velike spremembe, ki po dveh mesecih spet stopajo v veljavo

Na javnih krajih je od danes dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti ustrezno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Z današnjim dnem se postopno začenjajo odpirati šole in vrtci. V šolske klopi bodo tako danes spet sedli učenci prvih treh razredov osnovne šole in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Po dveh mesecih zaprtja bodo svoja vrata danes lahko odprle vse trgovine, tudi v večjih nakupovalnih središčih. Gostinci bodo spet lahko stregli v notranjih prostorih lokalov, odpirajo se tudi manjši turistični namestitveni obrati.

1. Učenci prvih treh razredov in dijaki zaključnih letnikov nazaj v šolo

V šolske klopi se danes vračajo učenci prvih treh razredov osnovne šole in dijaki zaključnih letnikov srednjih šol. Vrata odpirajo tudi vrtci, kamor se bo po napovedih vrnila približno polovica malčkov, pa tudi fakultete in dijaški domovi. Z današnjim dnem se nadaljujejo tudi izobraževalni programi za odrasle, vrata pa odpirajo tudi zavodi za izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, višje strokovne šole in glasbene šole. Te obiskuje kar 26 tisoč učencev.

Pouk v osnovnih šolah se danes začenja za 64.497 učencev prve triade oziroma 34,4 odstotka vseh šolajočih. Ker je osnovna šola obvezna, se morajo v šolo vrniti vsi otroci razen tistih, ki spadajo v rizične skupine. Ti bodo še naprej imeli pouk na daljavo, njihovi starši pa imajo zaradi tega pravico, da ob izostanki v službi izkoristijo razpoložljive možnosti iz delovne zakonodaje.

Smernice za preprečevanje širjenja okužbe je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje, v javnosti pa so sprožile nemalo negodovanja in opozoril o njihovi neizvedljivosti. Kljub temu ravnatelji po poročanju STA zagotavljajo, da bodo poskušali upoštevati vsa. Med drugim bo v šolah pouk za vsako skupino potekal le v eni učilnici, kjer bodo učenci pojedli tudi malico.

Učne skupine bodo manjše, zaposleni bodo morali nositi maske, prostore bodo morali redno prezračevati. Skupine bodo manjše tudi v vrtcih, kjer je priporočeno, da se čim več dejavnosti izvaja na prostem. Poleg tega za zdaj odsvetujejo uporabo zunanjih igral, otroci si ne bodo delili igrač, prav tako ne bodo uporabljali igrač, ki se jih ne da očistiti.

2. Gostinci bodo lahko stregli v notranjih prostorih, vrata odpirajo vse trgovine

Po dveh mesecih zaprtja zaradi epidemije novega koronavirusa bodo danes lahko vrata odprle vse trgovine, tudi tiste v trgovskih središčih. Gostinci bodo lahko spet stregli v notranjosti lokalov, goste pa bodo lahko sprejeli tudi v manjših turističnih namestitvenih obratih, kampih in planinskih kočah.

Svoja vrata danes odpirajo vse trgovine, tudi tiste v večjih nakupovalnih središčih. Foto: Bojan Puhek

Spomnimo, vlada je 16. marca z namenom preprečevanja širjenja novega koronavirusa z odlokom začasno prepovedala prodajo blaga in storitev v Sloveniji. Določeno je bilo le manjše število izjem, med njimi živilske trgovine, lekarne, pošte in banke. Ukrepi so se od takrat postopoma rahljali. S 4. majem so se lahko odprle prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov z izjemo tistih v nakupovalnih središčih, gostinci pa so lahko začeli streči hrano na terasah in vrtovih.

Od danes omejitev za odprtje trgovin ne bo več, bodo pa v njih še naprej veljali strogi higienski pogoji. Stranke in osebje bodo morali nositi maske in razkuževati roke. V trgovinah z oblačili bo za vsako stranko na primer potrebno razkuževanje in prezračevanje kabine za pomerjanje, pomerjena oblačila, ki jih stranka ne bo kupila, pa bodo morali ločeno hraniti dva dni.

Gostinci bodo z današnjim dnem spet lahko stregli tudi v notranjosti lokalov. Foto: Ana Kovač

V lokalih bo v zaprtih prostorih prav tako treba nositi maske, gostje jih bodo lahko sneli le za mizo. Iz svoje ponudbe naj bi gostinci med drugim izločili samopostrežni način ponujanja hrane in pijače, onemogočiti bodo morali dostop do otroških igral in revij. Svoja vrata bodo lahko odprli tudi namestitveni obrati z največ 30 sobami. V sobah z več posteljami bodo sicer lahko nameščeni le gostje iz istega gospodinjstva, prilagoditi pa bo treba čiščenje in razkuževanje.

Delovati bodo lahko začeli tudi turistične agencije, turistični vodniki in številni drugi ponudniki. O zagonu evropskega turizma se bo danes gospodarski minister Zdravko Počivalšek po telefonu pogovarjal z avstrijsko ministrico Elisabeth Köstinger, ki je pristojna za področje turizma, in z madžarskim zunanjim ministrom Petrom Szijjartom. Po oceni Slovenske turistične organizacije turizem čaka do 70-odstotni upad povpraševanja, poroča STA.

3. Na javnih krajih največ do 50 ljudi, dovoljene nekatere organizirane prireditve

Na javnih krajih pje od danes dovoljeno zbiranje do 50 ljudi, če je med njimi mogoče zagotoviti ustrezno varnostno razdaljo v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Pod temi pogoji so tako dovoljene organizirane prireditve, še vedno pa so prepovedani koncerti in zbiranja, na katerih ni mogoče držati razdalje.

Vlada je odlok o začasni splošni omejitvi zbiranja ljudi, s katerim pod določenimi pogoji dopušča zbiranje do 50 ljudi na javnih krajih, potrdila na petkovi dopisni seji in z njim nadomestila prejšnji odlok, ki je strožje prepovedoval zbiranje na javnih mestih za ljudi, ki niso iz istega gospodinjstva ali ožji sorodniki, poroča STA. Kot so sporočili po petkovi seji vlade, mora organizator pri organiziranem zbiranju ljudi, kot so javne prireditve, zagotoviti, da bodo ljudje spoštovali ukrepe NIJZ.

Med prostori, ki še naprej ostajajo zaprti, so tudi bazeni in fitnes centri. Foto: Getty Images

Še vedno pa so začasno prepovedana zbiranja ljudi na javnih krajih in mestih, pri katerih ni mogoče preprečiti minimalnih stikov med ljudmi ter zagotoviti izvajanja ukrepov. Pri tem so na vladi izpostavili, da so še vedno prepovedana zbiranja ljudi, "na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, na primer veselice, koncerti, na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom".

Prav tako so začasno prepovedana vsa zbiranja ljudi, ki so prepovedana z drugimi odloki vlade, med drugim "zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih ter zbiranje ljudi zaradi izvajanja aktivnosti ali programa na ali v vodi". Z odlokom o začasnih pogojih za izvajanje športne dejavnosti ostaja prepovedana tudi prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih. Strokovno utemeljenost ukrepov bo vlada ugotavljala vsakih sedem dni, kot ji je to naložilo ustavno sodišče. Nadzor nad izvajanjem tega odloka je v pristojnosti inšpekcijskih služb in policije, poroča STA.