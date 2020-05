Nova sprememba: vlada dodala izjeme, kdo mora v karanteno

Spremenjen in dopolnjen odlok o odrejanju in izvajanju ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja covida-19, na mejnih prehodih na zunanji meji in na kontrolnih točkah na notranjih mejah Slovenije, ki ga je vlada sprejela na dopisni seji, začne veljati danes ob 22. uri, so sporočili po seji vlade.

Dodali so, da bo odpiranje mej, razen za državljane Slovenije in tujce s stalnim bivališčem pri nas, potekalo postopoma. Vlada bo sproti posodabljala seznam držav, iz katerih bo dovoljen vstop v Slovenijo, in sicer na podlagi ocene epidemiološkega stanja v sosednjih državah, ki jo bo podal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), in tehničnih dogovorov ministrstva za notranje zadeve s sosednjimi državami, članicami EU in državami schengenskega območja ali sprejetega splošnega dogovora na ravni EU. Seznam držav bo objavljen na spletnih straneh NIJZ in ministrstva za notranje zadeve.

Izjeme: osebe, ki delajo v prevozništvu in osebe, ki samo potujejo skozi Slovenijo

Foto: Gregor Pavšič Poleg tega spremenjen odlok določa izjeme pri osebah iz tretjih držav, ki se jim ob vstopu v Slovenijo ne odredi karantena za 14 dni. Gre za osebe, ki so napotene na ali z opravljanja nalog v sektorju mednarodnega prevoza, ter za osebe, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu, poroča STA.

Odlok dopolnili zaradi slovenskih avtoprevoznikov

V četrtek je namreč vlada z odlokom odpravila karanteno ob vstopu v državo za državljane Slovenije in drugih držav EU, ob tem pa določila, da karantena sicer še velja za osebe iz tretjih držav in tiste državljane Slovenije in EU, ki zunaj unije preživijo več kot 14 dni.

Vladni govorec za covid-19 pa je v izjavi za Dnevnik na Televiziji Slovenija pojasnil, da so odlok že danes dopolnili zaradi slovenskih avtoprevoznikov, saj so tako rešili "problem voznikov, ki prihajajo v službo iz drugih držav, praviloma iz jugovzhodne Evrope". "Ko bo ta problem rešen, bodo tovornjaki pred polnočjo lahko krenili na pot. Zato se mudi," je dejal.