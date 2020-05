Na Hrvaško tudi z rezervacijo turistične nastanitve

Notranja ministra Slovenije in Hrvaške Aleš Hojs in Davor Božinović sta se danes v Ormožu izrekla za lažje prehajanje meje, a ob upoštevanju zdravstvenih razmer. Potrdila sta, da lahko slovenski državljani odhajajo na Hrvaško tudi iz turističnih razlogov, saj je tudi turizem gospodarska dejavnost. Morajo pa predložiti svoje kontaktne podatke.

"V tem trenutku lahko v Hrvaško vstopajo vsi državljani Slovenije, ne le lastniki nepremičnin ali premičnin, ampak tudi tisti, ki imajo kakšen gospodarski interes. In turizem je gospodarska veja in s tem gospodarski interes," je po poročanju STA pojasnil hrvaški notranji minister Davor Božinović.

Aplikacija za oddajo podatkov, še preden se odpravite na pot

Morajo pa vsi hrvaškim oblastem predati svoje kontakte, da lahko v primeru izbruha novega žarišča covid-19 ustrezno in hitro ukrepajo. V ta namen na Hrvaškem razvijajo aplikacijo, v katero bi lahko ljudje vnesli svoje kontakte, še preden pridejo na mejni prehod. "To je pravzaprav tehnična rešitev, da bi lahko slovenski državljani te podatke oddali, še preden se odpravijo na pot, in tako prehajali brez zadrževanja," je dejal hrvaški notranji minister.

Foto: Reuters

Po njegovih besedah bodo to rešitev predstavili predstavniki obeh policij, ki se bodo sestali predvidoma v sredo. "Z ministrom sva se dogovorila, da bosta obe policiji v naslednjih dneh še dodatno dorekli način prehoda meje, in verjamem, da bo z možnostjo vnaprejšnje najave slovenskih državljanov, ki bodo sporočali, kam gredo, kdaj gredo in kje bodo bivali, ta prehod v naslednjih dneh bistveno hitrejši," je dodal slovenski notranji minister Aleš Hojs.

Dodatnih mejnih prehodov s Hrvaško za zdaj ne bodo odpirali

O morebitnem odpiranju dodatnih mejnih prehodov s Hrvaško trenutno po besedah ministra Hojsa ne razmišljajo. "Ni spremembe v kontrolnih točkah oziroma mednarodnih mejnih prehodih, kjer ljudje lahko prehajajo slovensko-hrvaško mejo. Torej gre za točke, ki so že zdaj odprte, in ti mejni prehodi so tudi tisti, ki so za tranzit Slovencev praktično najbolj pomembni," je povedal.

Hojs: Imam indice, da bodo Avstrijci odprli mejo proti Sloveniji

Pojasnil je, da so v dogovorih za sproščanje omejitev na meji tudi z drugimi sosednjimi državami. "Tukaj je velik interes vsaj z našega vidika podobno odprtje z Avstrijo. Imam indice, da bodo Avstrijci - ne glede na to, da bodo po poročanju medijev prioritetno odpirali mejo proti Nemčiji, Švici, Slovaški in Češki - podoben režim vzpostavili tudi proti Sloveniji. Računam, da bomo v naslednjih dneh in tednih to zadevo dogovorili," je povedal.

Foto: STA

Spomnil je, da avstrijska stran načrtuje odpiranje mej na druge strani sredi junija. "Torej je še kar nekaj časa, da take dogovore sklenemo," je dejal.

Današnje srečanje sta oba ministra označila za konstruktivno. "Predvsem pa upam, da bo pomagalo k temu, da bodo slovenski državljani v naslednjih dneh, naslednjih tednih lahko kar se da prosto prestopali slovensko-hrvaško mejo," je povedal Hojs.

Hrvaški kolega mu je pojasnil, da so vsi postopki, ki jih izvajajo na meji, namenjeni izključno preprečevanju širjenja novega koronavirusa. "Ravno zaradi tega se je v teh dneh vzpostavil kontrolni režim, kjer se s strani hrvaške policije zahteva vsaj naslov ali kontaktna številka," je povedal Hojs.

Razlogi za vstop na Hrvaško: svojci, nepremičnina ali turistična rezervacija

Zadovoljivi razlogi za vstop na Hrvaško so po besedah Božinovića lahko osebne ali gospodarske narave, torej da imajo tam svojce, nepremičnino ali rezervacijo v turistični namestitvi. Kot je bilo razumeti, za to ne potrebujejo kakšnega potrdila.

Foto: STA

Božinović: Hrvaška v schengnu je v interesu Slovenije

Ministra sta se najprej srečala na ormoškem mejnem prehodu, nato pa opravila pogovor v poslopju Pokrajinskega muzeja Ptuj Ormož. Po poročanju STA sta se med drugim pogovarjala še o nezakonitih migracijah, kjer sta sodelovanje med državama označila za zelo dobro, ter vstopanju Hrvaške v schengenski prostor, ki je po njunih besedah v obojestranskem interesu. "Hrvaška v schengnu je v interesu ne le Hrvaške, ampak tudi Slovenije in EU in vesel sem, da se to stališče vedno bolj uveljavlja tudi v Bruslju," je dejal Božinović.

Da je Hrvaška sposobna ustrezno skrbeti za varnost, je po njegovih besedah dokazala tudi z učinkovitim obvladovanjem covid-19. "Virus ne pozna meja. Učinkovito zoperstavljanje je mogoče le s sodelovanjem," je prepričan.

V času ponovnega odpiranja meja med državama in rahljanja ukrepov sta se v petek na Ptuju sešla predsednika Slovenije in Hrvaške Borut Pahor in Zoran Milanović, ki sta izpostavila uspešno sodelovanje držav v spoprijemanju z epidemijo covid-19.

