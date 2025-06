Analitiki trdijo, da bi lahko ta žeton, vreden 0,003 dolarja, do leta 2026 presegel vrednost PEPE

Foto: LA KADJ LLC

Navdušenje okoli XYZVerse je resnično. Ta projekt naj bi podrl rekorde na področju meme kovancev, saj cilja na kar 50-kratno rast ob lansiranju.

Trenutna predprodaja ponuja zgodnjim vlagateljem priložnost, da si zagotovijo žetone $XYZ po močno znižani ceni, bistveno nižji od pričakovane cene ob uvrstitvi na borze.

XYZVerse je že predstavljen na CoinMarketCap, kjer je skupnost pokazala izjemno pozitiven odnos do tega kovanca – kar 95 odstotkov vključenih udeležencev pričakuje rast $XYZ.

To kaže na močno zaupanje vlagateljev in dodatno potrjuje potencial projekta za eksplozivno rast.

Foto: LA KADJ LLC

Projekt XYZVerse je pritegnil tudi pozornost priznanih kripto vplivnežev. DanjoCapitalMaster, ki ga na družbenih omrežjih spremlja skoraj 800.000 sledilcev, je pred kratkim izrazil podporo projektu in XYZVerse označil kot "priložnost za eksplozivno rast" (moonshot opportunity). Takšna izjava dodatno povečuje kredibilnost projekta in potrjuje njegov potencial v očeh širše kripto skupnosti.

Za razliko od večine meme kovancev, ki zgolj sledijo trendom brez resne osnove, XYZVerse postavlja nove smernice. Projekt uspešno združuje dinamični svet športa z viraliteto meme kulture – in rezultati so očitni. Predprodaja hitro napreduje, saj si zgodnji kupci žetone pridobivajo po ceni, ki je le delček tega, kar mnogi menijo, da bi lahko bila njihova prihodnja vrednost.

Trenutno je XYZVerse še vedno v fazi predprodaje, a povpraševanje je visoko. Cena se je že povzpela iz $0,0001 v 1. fazi na $0,003333 v 12. fazi, pri čemer je bilo zbranih več kot 70 % od ciljanih 15 milijonov dolarjev. Tisti, ki so vstopili zgodaj, so si zagotovili občutne popuste, saj je končna ciljna cena predprodaje nastavljena na $0,1 – kar je razlog, da se investitorji množično zanimajo za projekt.

A XYZVerse ni le prazna evforija. Projekt temelji na strukturiranem modelu tokenomike, usmerjenem v dolgoročno vzdržnost.

Z jasno strategijo, močno skupnostjo in hitro rastočo predprodajo XYZVerse vse bolj izgleda kot eden najobetavnejših projektov v kripto prostoru leta 2025.

Ena ključnih razlik, ki ločuje XYZVerse od drugih, je močna vključenost skupnosti. Ekipa je nedavno predstavila Ambasadorski program, ki uporabnikom omogoča, da s podporo projektu zaslužijo brezplačne žetone. In to je šele začetek – že potekajo pogovori z znanimi športnimi zvezdniki, ki naj bi projektu pomagali pri povečanju prepoznavnosti.

Pomemben korak naprej je tudi nedavno partnerstvo z decentralizirano športno stavnico bookmaker.XYZ, kar jasno kaže, da je XYZVerse zavezan razširitvi dejanske uporabnosti svojega žetona. To ni zgolj simbolična poteza – skupnosti prinaša konkretne možnosti uporabe, kar redko vidimo pri večini meme projektov.

XYZVerse tako združuje močno skupnost, inovativno vizijo in realno uporabnost – kombinacija, ki ga lahko uvrsti med najzanimivejše kripto projekte leta.

