Italijani nestrpno čakajo 3. junij, brazilski minister hitro odstopil

V petek je po mesecu dni na položaju odstopil brazilski minister za zdravje Nelson Teich, ki prav tako kot predhodnik Luiz Henrique Mandetta glede ukrepov proti novemu koronavirusu ni našel skupnega jezika s predsednikom države Jairjem Bolsonarom.

Teich na novinarski konferenci, na kateri je naznanil odhod, ni navedel razlogov za to, sta pa se z Bolsonarom razhajala glede več vidikov vodenja zdravstvene krize.

Bolsonaro je denimo tako kot njegov ameriški kolega Donald Trump za uporabo proti koronavirusu promoviral zdravilo proti malariji hidroksiklorokin, čeprav so raziskave pokazale, da to nima blagodejnih učinkov oziroma prinaša s seboj nevarne stranske učinke.

Minister se prav tako ni strinjal z Bolsonarovim spodbujanjem odprte ekonomije Brazilije in zavračanjem ukrepov proti pandemiji.

Brazilski predsednik je v sporu tudi z lokalnimi voditelji, ki sprejemajo bolj odločne ukrepe proti pandemiji z ukazi prebivalstvu, naj ostane doma, in z zapiranjem nenujnih podjetij. Bolsonaro je medtem dovolil odprtje frizerskih in kozmetičnih salonov, telovadnic in drugih aktivnosti.

Teich je položaj prevzel 17. aprila, dan potem ko je Bolsonaro zaradi različnih stališč glede pandemije odstavil Mandetto. A razhajanja so se kmalu pojavila tudi med predsednikom in novim ministrom.

"Kot da je ena skupina, ki se osredotoča na ljudi in zdravje, druga skupina pa na trg, podjetja in denar. Ta razdvojen, antagonističen in radikalen pristop ni tisti, ki bo najbolj pomagal družbi," je nedavno zapisal Teich, ki je po poklicu onkolog.

V Braziliji so do petka potrdili 260.000 okužb s koronavirusom, kar je zaradi pomanjkljivega testiranja podcenjena številka, za covidom-19 pa je umrlo najmanj 14.000 ljudi. Brazilija je s tem šesta država na svetu po okužbah in smrtnih primerih. (STA)