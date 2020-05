Tako so v petek odstranjevali ograjo med Švico in Nemčijo.

Tako so v petek odstranjevali ograjo med Švico in Nemčijo. Foto: Reuters

Švicarski Kreuzlingen in nemški Konstanz sta zadnja dva meseca ločevali dve vrsti ograj, a od petka "nove meje", s katero so poskušali zajeziti pandemijo novega koronavirusa, ni več, kar je razveselilo predvsem številne pare.

Oblasti v nemškem in švicarskem mestu so pred skoraj dvema mesecema na zelenico, kjer je med drugo svetovno vojno stala meja in ločevala državi, postavile ograjo. Najprej eno vrsto, a ker so se ljudje ob njej zbirali in so bili dotiki tako še vedno mogoči, so dodali še eno.

Nastala je nova meja, ob njej pa priljubljeno zbirališče parov, družin in prijateljev, ki so virtualno srečevanje med pandemijo raje zamenjali za pogovor na štiri oči.

Tako so v petek začeli odstranjevanje ograje:

Z rahljanjem ukrepov in odpiranjem mej je v petek "padel" prvi del ograje, kar so mnogi pospremili z bučnim aplavzom in nazdravljanjem s šampanjcem.

Zaljubljenci so spet združeni. Foto: Reuters

Konec ločevanja z ograjo je najbolj razveselil pare z obeh strani, pa tudi družinske člane, ki so se po skoraj dveh mesecih lahko spet objeli in poljubili.

Mnogi so nazdravili "padcu nove meje". Foto: Reuters

"Odličen občutek," je vrnitev svobode komentiral župan Kreuzlingena Thomas Niederberger. A prosto prehajanje meje po pisanju nemških medijev še vedno ni povsem mogoče, še vedno je za prestop meje treba imeti upravičen razlog, pari pa morajo pri tem izpolniti izjavo.

Veselje na švičarsko-nemški meji Foto: Reuters

Kako so mesti ločili z ograjo:

Foto: Reuters Foto: Reuters

Foto: Reuters

Foto: Reuters

