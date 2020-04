Ljudi z obeh strani meje ločili z ograjo, a ustvarili novo zbirališče #foto

Prebivalci švicarskega Kreuzlingena in nemškega Konstanza v zadnjih dneh ne morejo več prosto prehajati iz enega mesta v drugo. Oblasti so kot ukrep za zajezitev širjenja novega koronavirusa med mestoma postavile dve vrsti ograj, ki ločujeta Švico od Nemčije. "Nova meja" je nato postala priljubljeno zbirališče parov, družin, prijateljev.

Če je bilo prebivalcem Konstanza in Kreuzlingena še pred mesecem samoumevno, da lahko prosto prehajajo iz enega v drugo mesto, se je v zadnjih tednih in dneh to spremenilo. Nemško in švicarsko mesto sta trenutno ločeni, ljudem je prehod z ene na drugo stran brez posebnih dovolilnic (npr. za delo) onemogočen.

Sprva so postavili le eno vrsto ograje ... Foto: Reuters

Oblasti so namreč po zaprtju mej kot ukrep za upočasnitev širjenja novega koronavirusa mesti ločile z ograjo.

... nato so ob Bodenskem jezeru postavili še drugo. Foto: Reuters

Sprva je na "zeleni meji" stala zgolj ena vrsta ograje, ki je ljudem še vedno dopuščala telesni stik, zdaj v razmiku dveh metrov stojita dve, telesnih stikov pa ni več.

Nova meja je postala priljubljena zbirna točka zaljubljencev, družin, prijateljev. Foto: Reuters

Na novo postavljena meja - poteka tam, kjer je med drugo svetovno vojno stala meja in ločevala državi - je postala priljubljeno zbirališče parov, družin, prijateljev, ki virtualno srečevanje raje zamenjajo za pogovor na štiri oči, pa čeprav objemi ali pa poljubi trenutno niso mogoči.

Kar je bilo še pred tedni samoumevno, ni več. Mejo lahko prestopijo le tisti s posebno dovolilnico, na primer takšno, s katero dokazujejo, da se odpravljajo na delo. Foto: Reuters

V Nemčiji so po zadnjih podatkih zabeležili 100.186 okužb, kar je četrta najvišja številka na svetu. Umrlo je 1.590 ljudi. V Švici je okuženih 21.652 ljudi, umrlo jih je 734.

Foto: Reuters

Foto: Reuters