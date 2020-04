Zadnji konec tedna: število kršiteljev in najpogostejši izgovori #video

Policija je v poostrenem nadzoru prejšnji konec tedna kontrolirala 3.348 voznikov in ugotovila 103 kršitve, ki so bile povezane z odlokom o omejitvi potovanj med občinami. Med temi so izrekli 69 opozoril in 34 predlogov pristojnemu inšpektoratu.

Policisti so prejšnji konec tedna preverjali, ali prebivalci spoštujejo prepovedi gibanja in zbiranja, ki so bile 30. marca uvedene z odlokom o začasni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v RS ter prepovedi gibanja zunaj občin.

Policija minuli konec tedna intenzivno nadzirala omejitev gibanja med občinami. Video: Planet.

Največ kršitev v okolici Ljubljane in Kranja

Poostren nadzor so izvedli na avtomobilskih cestah ter preostalih državnih in lokalnih cestah. Sodelovalo je 139 policistov. Kontrolirali so 3.348 voznikov in pri tem ugotovili 103 kršitve odloka. Od tega so v 69 primerih izrekli opozorilo, za 34 kršitev pa bodo podali predlog drugemu prekrškovnemu organu (zdravstvenemu inšpektoratu).

Pri voznikih, ki so jih ustavili, so policisti ugotovili tudi 38 preostalih kršitev cestnoprometnih predpisov (vožnja pod vplivom psihoaktivnih snovi, neizpolnjevanje pogojev za udeležbo v cestnem prometu pri voznikih in vozilih itd.).

Pregled kršitev po posameznih policijskih upravah:

Celje Kranj Koper Ljubljana M. Sobota Novo mesto SKUPAJ Število kontroliranih vozil 513 1.190 495 300 492 358 3.348 Število ugotovljenih kršitev (odlok) 9 23 19 25 12 15 103 Število izrečenih opozoril (odlok) 7 23 14 0 11 14 69 Število predlogov ZIRS (odlok) 2 0 5 25 1 1 34 Drugi prometni prekrški 10 0 3 5 12 8 38

Kakšni so bili najpogostejši izgovori?

Najpogostejši izgovori pri nadzoru so bili povezani z oskrbo starih staršev, obiskom sorodnikov ali prijateljev, popravilom vodovoda pri znancu, delom na vrtu v drugem kraju ali obiskom vnukov, nekateri so navajali, da gredo iskat zaščitna sredstva v svoje podjetje itd. Policisti ugotavljajo, da so vozniki zelo iznajdljivi pri opravičevanju razlogov vožnje v času veljave odloka.

"Policija v večini primerov ugotavlja okoliščine potovanja/gibanja ljudi, pri čemer najpogosteje ugotavljamo, da ljudje spoštujejo omejitve in da med občinami potujejo osebe, ki spadajo v izjeme. Pri tem policisti pogosto upoštevamo življenjske zdravorazumske okoliščine ljudi, če slednji pri tem upoštevajo varnostne ukrepe. Tiste, ki zaradi malomarnosti ali ignorance kršijo določila odloka oz. Zakona o nalezljivih boleznih, pa napotimo na naslov stalnega bivališča oz. jim ukažemo upoštevanje odloka. Policija ni pristojna za izvedbo prekrškovnih postopkov po Zakonu o nalezljivih boleznih, zato ugotovitve odstopamo Zdravstvenemu inšpektoratu," razlagajo na slovenski policiji.