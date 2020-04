Namesto regresa bon za dopust v Sloveniji? "To je le eden od predlogov."

Kot so pojasnili, je minister Zdravko Počivalšek v soboto sklical delovno skupino s predstavniki gospodarstva, turizma in kmetijstva. Na posvetu so sodelovali tudi ministrica Aleksandra Pivec ter ministra Boštjan Koritnik in Janez Cigler Kralj, ter dva člana posvetovalne skupine.

"Vsi deležniki (Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Klub slovenskih podjetnikov, Združenje delodajalcev Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Turistično gostinska zbornica Slovenije, Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov Slovenije, Združenje Manager, ameriška gospodarska zbornica Amcham in SID banka) so predstavili različne ideje in predloge za pripravo kvalitetnih smernic, s katerim bomo reševali problem likvidnosti slovenskega gospodarstva za čim bolj učinkoviti izhod iz krize," so zapisali na ministrstvu,

Boni le eden od številnih predlogov

Kot so dodali na ministrstvu, je bil eden od številnih predlogov tudi ta, da bi se namesto regresa uvedli vrednostni boni za dopust pri slovenskih turističnih ponudnikih.

"Poudarjamo, da gre zgolj za eno izmed mnogih idej deležnikov in iz tega vidika nikakor ne moremo govoriti o konkretnem ukrepu, ki bi ga sprejeli v okviru smernic drugega paket ukrepov. Tudi sicer bi bil takšen predlog težko izvedljiv," so zapisali na ministrstvu in dodali, da bodo vse predloge natančno preučili, najprej v okviru ministrstev, nato pa še v okviru strokovne skupine, ki bo podala smernice za pripravo drugega korona paketa.

Počivalšek: Kupujmo domače proizvode in storitve

Tako Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo kot tudi sam minister Počivalšek, sicer ves čas pozivata, da podpremo domače gospodarstvo, lokalna delovna mesta, "saj nič ne bo bolj pomagalo k okrevanju naše družbe po tej preizkušnji, kot to, da naš čas in denar porabimo doma".

Počivalšek je ob tem dejal, da razume težke razmere v turizmu in mu je težko spremljati usode slovenskih podjetij ter njihovih ljudi.

"Našemu gospodarstvu kot tudi turizmu bomo največ pomagali s tem, da jih vsi skupaj podpremo: kupujmo domače proizvode in storitve. In ko bo epidemija mimo, se spomnimo na to, da so počitnice najlepše doma, da je najvarnejša hrana domača in da so delovna mesta v lokalnem okolju najboljše jamstvo za naš skupni standard," je še dejal minister.

