Katera podjetja so pohitela z regresom in katera so zaposlenim namenila največ

Zaradi vsesplošne draginje in (pre)nizkih plač marsikomu regres za letni dopust predstavlja ključen dohodek, da si sploh lahko privošči družinski poletni dopust. Preverili smo, katera podjetja so bila letos najbolj radodarna do svojih zaposlenih in katera so pohitela z izplačili. Regrese v višini 2.800 evrov so že izplačale banke in zavarovalnice, javni uslužbenci bodo maja prejeli polovico manj.

Vsi zaposleni v Sloveniji, ki imajo pravico do letnega dopusta, morajo najkasneje do 1. julija prejeti izplačilo regresa za letni dopust. Žal nekateri delodajalci, tudi v javnem sektorju, zaposlenim razlagajo, da bi jim lahko regres izplačali šele jeseni, a so jim ga zaradi svoje radodarnosti izplačali bistveno prej. To ne drži oziroma drži le v primeru nelikvidnosti delodajalca, ko se lahko s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti določi tudi kasnejši rok za izplačilo regresa, vendar najpozneje do 1. novembra tekočega leta.

Višina regresa je odvisna od vsakega posameznega delodajalca. A po določilih zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) mora biti regres izplačan vsaj v višini minimalne plače. Ta letos znaša 1.277,72 evra, zato je to tudi višina minimalnega zneska za regres 2025. Gre za neto znesek. Ob izplačilu regresa pa je treba upoštevati tudi kolektivne pogodbe na ravni dejavnosti. Če je znesek za regres v kolektivni pogodbi višji kot v zakonu, se upošteva tisti znesek.

Ko je neto prejemek enak bruto znesku

Regres je neobdavčen do višine zneska povprečne plače v Republiki Sloveniji. To pomeni, da je do omenjene višine regres oproščen plačila prispevkov in dohodnine. Neto izplačilo je torej enako bruto znesku regresa.

Znesek povprečne plače, ki se upošteva, se spreminja vsak mesec. Zadnji znan podatek je za januarsko povprečno bruto plačo, ki je znašala 2.464,35 evra. Upošteva se znesek zadnje znane povprečne bruto plače v času izplačila regresa, kar lahko pomeni tudi nekajmesečni zamik. Decembra lani je zaradi izplačila božičnic narasel na 2.803,97 evra, zato so nekatera podjetja pohitela z izplačili regresa v prvih mesecih letošnjega leta, da so ga lahko zaposlenim izplačala v najvišjem še neobdavčenem znesku.

Če podjetje izplača regres, ki presega znesek povprečne plače, se v dohodnino šteje le del regresa, ki presega znesek stotih odstotkov povprečne plače.

Javni uslužbenci bodo regres prejeli maja

Za javne uslužbence je letošnji regres določen v višini, ki za pet odstotkov presega minimalno plačo, kar znaša 1.341,61 evra. Regres mora biti izplačan najpozneje ob izplačilu plače za april, torej v maju. Enaka višina regresa velja tudi za funkcionarje. Lani so javni uslužbenci regres prejeli že marca s februarsko plačo, znašal je 1.253,80 evra.

Neizplačilo regresa predstavlja prekršek, za katerega so predpisane globe. Delodajalcem grozijo kazni od tri do 20 tisoč evrov, manjšim delodajalcem od 1.500 do osem tisoč evrov, odgovornim osebam pa od 450 do dva tisoč evrov.

Orodje za nagrajevanje in privabljanje delavcev

V nekaterih podjetjih so pri izplačilu regresa precej radodarni in se odločajo tudi za zneske močno nad minimalno plačo. S tem v času, ko se na trgu dela bije boj za delavce, to uporabljajo tudi kot orodje za nagrajevanje, stimuliranje in privabljanje delavcev.

Več podjetij smo vprašali, ali so njihovi zaposleni regres že prejeli in v kolikšnem znesku. Nekatera se o datumu in višini izplačila regresa sploh še niso opredelila, nekatera nam do roka niso odgovorila. Prejeti odgovori pa kažejo, da se je večina podjetij letos odločila za izplačila višjega regresa. Izjema so živilski trgovci, ki so ostali na enakih zneskih kot lani.

Najvišje še neobdavčene regrese v višini 2.800 evrov so svojim zaposlenim izplačali v bankah NLB in OTP ter v zavarovalnicah Sava in Generali. Zaposleni v Zavarovalnici Triglav regresa še niso prejeli, so nam pa iz Triglava odgovorili, da ga bodo izplačali v zakonskih rokih. Zatrdili so, da regres vsako leto izplačujejo v skladu z določbami podjetniške kolektivne pogodbe, njegova višina pa znaša 75 odstotkov povprečne plače v družbi. Kot povprečna plača se šteje zadnja znana trimesečna povprečna plača pred izplačilom regresa. Lanski regres je znašal 2.700 evrov bruto.

Izmed večjih farmacevtskih podjetij v Sloveniji so odločitev o višini regresa sprejeli le v novomeški Krki. Prav danes bodo vsi njihovi zaposleni v Sloveniji prejeli 2.464 evrov. Gre za najvišji mogoči znesek, ki se v skladu z veljavno zakonodajo ne šteje v osnovo za dohodnino in se zanj ne plačajo prispevki.

Iz Leka, člana skupine Sandoz, so nam sporočili, da bodo regres izplačali vsem redno zaposlenim in najetim sodelavcem prek agencije za zaposlovanje. O višini in datumu izplačila bo vodstvo družbe odločalo v prihodnjih tednih. Lani je regres znašal 2.332 evrov.

Prav tako odločitev še ni bila sprejeta v Novartisu. "O višini in datumu izplačila regresa v Novartisu bo odločalo poslovodstvo v prihajajočem obdobju. Ko bodo te informacije znane, jih lahko tudi podelimo z vami," so odgovorili.

Še ne vedo višine regresa

Odgovorov iz podjetij, kjer so v tabeli prazna polja, nismo prejeli. V podjetjih, kjer so v poljih vprašaji, pa končnih odločitev o letošnjem regresu še niso sprejeli.