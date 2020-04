Mladostniška neodgovornost: od 70 se jih je okužilo kar 44

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V primeru ameriških mladostnikov bi lahko uporabili pregovor: Mladost je norost. V ameriških medijih odmeva novica, kako se je kar 44 mladostnikov okužilo z novim koronavirusom, potem ko so se odločili, da gredo na zabavo v Mehiko.

Za 44 mladostnikov je bilo usodno potovanje v Mehiko

Na desetine mladostnikov iz Teksasa se je odpravilo na zabavo (spring break, op. p.), večina pa se jih je domov vrnila okuženih z novim koronavirusom. Okoli 70 mladostnikov iz Austina v Teksasu se je s čarterskim poletom odpravilo v Mehiko. Tja so odpotovali, kljub temu da je Bela hiša odsvetovala potovanje, če to ni res pomembno, in svetovala, naj se ne družijo v večjih skupinah. Rezultat tega nespametnega potovanja je, da se je od 70 mladostnikov okužilo kar 44, so sporočili iz univerze v Teksasu.

Na tovrstnih zabavah (spring break, op. p.) alkohol teče v potokih. Foto: Gulliver/Getty Images

"Odrastite že"

Zelo jasno sporočilo za nespametne mladostnike je imel republikanec Dennis Bonnen. "Ne glede na to, ali mislite, da bo na vas vplivalo ali ne, bo. Dejstvo je, da če ste študent, ki gre na spomladanski oddih v Mehiko, ogrožate druge ljudi. Odrastite že."

"Čeprav imajo mlajši ljudje manj možnosti za zaplete, to še ne pomeni, da so imuni na težke bolezni in smrtjo zaradi virusa Covid-19." Foto: Getty Images

Še bolj skrb vzbujajoče je, da so se nekateri izmed okuženih potnikov iz Mehike domov odpravili s komercialnim letom in tako ogrozili še preostale potnike, so sporočili z zdravstvenega zavoda v Austinu.

"Virus se pogosto skriva med zdravimi, a dobijo ga tisti, ki jim grozi resna bolezen ali celo smrt. Čeprav imajo mlajši ljudje manj možnosti za zaplete, to še ne pomeni, da so imuni proti težkim boleznim in smrti zaradi novega koronavirusa," je povedal dr. Mark Escott.

Ta primer je resno opozorilo

Tamkajšnja univerza je zdaj v rednih stikih z javnim zdravstvom v Austinu, da bi lahko pomagala pri iskanju stikov. "Ta primer je resno opozorilo, da je treba resno jemati opozorila zdravstvenih organov o nevarnosti okužbe in da se jo lahko prenaša na druge," je povedal predstavnik univerze J.B. Bird.

Študentje, ki so okuženi, so trenutno doma v samoizolaciji, so zapisali na CNN.

Stanje v ZDA so trenutno zelo resne. Foto: Reuters

ZDA trenutno najbolj na udaru

Po zadnjih podatkih je v ZDA okuženih prek 336 tisoč ljudi, umrlo pa jih je 9.620, poroča worldometers.info. Od tam poročajo, da se za večino Američanov začenja najtežji in najbolj žalosten teden, direktor nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci pa je dejal, da jim novega koronavirusa ne bo uspelo zajeziti. V najhuje prizadeti zvezni državi New York so zabeležili 123.160 okuženih z novim koronavirusom, umrlo je 4159 ljudi.

V Sloveniji že več kot tisoč okužb

Po zadnjih uradnih podatkih imamo v Sloveniji 1.021 okužb z novim koronavirusom, kar je 24 več kot včeraj. Dve osebi sta zaradi bolezni covid-19 umrli. Od izbruha epidemije v Sloveniji je novi koronavirus zahteval 30 smrtnih žrtev.