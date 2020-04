Število mrtvih v ZDA preseglo 10 tisoč, v Franciji najbolj črn dan #video

Po vsem svetu je od izbruha bolezni konec lanskega leta na Kitajskem umrlo 70.009 ljudi, okužbo pa so potrdili pri več kot 1,27 milijona. Evropa je z več kot 50 tisoč smrtnimi žrtvami celina z največ umrlimi za covidom-19, potrdili pa so 675.580 okužb z novim koronavirusom, piše STA.

V New Yorku, kjer je novi koronavirus zahteval največ smrtnih žrtev, so ukrepe o omejitvah podaljšali do konca aprila. Foto: Reuters

Število smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa je danes v ZDA preseglo 10.000, okuženih pa je že skoraj 350.000 ljudi. Število mrtvih v najhuje prizadeti zveni državi New York sicer že dva dni zapored narašča počasneje, guverner države Andrew Cuomo pa je omejitve gibanja po poročanju STA formalno podaljšal do 29. aprila.

Cuomo je dejal, da se število umrlih umirja že dva dni, manj je tudi novih sprejemov na zdravljenje in selitev v intenzivno nego. Kljub temu so bolnišnice polne do skrajnosti, v mestu New York pa po besedah župana Billa de Blasia zdaj bolj kot zdravstvene opreme primanjkuje zdravstvenih delavcev. Cuomo je dejal, da je v državi z 20 milijoni prebivalcev okuženih skoraj 131.000 ljudi, umrlo pa jih je 4758. V mestu New York zosmimi milijoni prebivalcev je okuženih več kot 72.000 ljudi, umrlo pa jih je več kot 3000, še poroča STA.

V Franciji največ smrti v 24 urah do zdaj

V Franciji je v zadnjih 24 urah umrlo 833 ljudi, kar je največ v enem dnevu do zdaj. Foto: Reuters V Franciji je v zadnjih 24 urah zaradi covida-19 umrlo 833 ljudi, kar je največ v enem dnevu od začetka epidemije v državi. Skupno število smrtnih žrtev se je s tem povzpelo na 8911. Kot je ob tem sporočil zdravstveni minister Olivier Veran, še niso dosegli konca vzpona te epidemije, piše STA.

Izmed smrtnih žrtev zadnjega dneva jih je 605 umrlo v bolnišnicah, preostali pa v domovih za starejše, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP pojasnil Veran. Francija sicer po novem sporoča skupno število umrlih v posameznem dnevu tako v bolnišnicah kot v domovih za starejše, medtem ko so pred tem dnevno navajali le podatke o umrlih v bolnišnicah.

Kot je še sporočil Veran, se trenutno v bolnišnicah zaradi okužbe zdravi 29.752 ljudi, v zadnjem dnevu je tja prišlo 831 novih, še poroča STA.

V Veliki Britaniji več kot 5.000 žrtev V Veliki Britaniji je zaradi novega koronavirusa umrlo več kot pet tisoč ljudi. Foto: Reuters

V Veliki Britaniji je za koronavirusno boleznijo 19 umrlo več kot 5.000 ljudi. V zadnjih 24 urah je bolezni podleglo 439 ljudi, s čimer se je skupno število umrlih povzpelo na 5.373. Doslej so na Otoku okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 51.608 ljudeh, med njimi je premier Boris Johnson, ki je zaradi covida-19 v bolnišnici, poroča STA.

Število smrtnih žrtev covida-19 se je tako drugi dan zapored zmanjšalo, pretekli teden pa je vztrajno naraščalo.

Na Otoku so v prizadevanjih za zajezitev širjenja virusa 23. marca razglasili tritedensko karanteno. Mnogi zdravstveni strokovnjaki so vlado kritizirali zaradi prepočasnega odzivanja na zdravstveno krizo.

Vladimir Putin je svetoval državljanom, naj do konca meseca ostanejo doma in hodijo ven le za najnujnejše opravke. Foto: Reuters

V Rusiji so v zadnjih 24 urah potrdili skoraj 1000 novih primerov okužb s koronavirusom. V zadnjem dnevu je število okuženih naraslo za 954 na 6343 primerov, je razvidno iz danes objavljenih uradnih podatkov, poročanje nemške tiskovne agencije dpa povzema STA. To je najvišja številka na novo okuženih v Rusiji do zdaj. Pred tem so največ okužb v enem dnevu (771) zabeležili drugega aprila. V zadnjih 24 urah sta tam umrla dva človeka, skupno število smrtnih žrtev v Rusiji je 47.

Ruski predsednik Vladimir Putin je svetoval državljanom, naj do konca meseca ostanejo doma in hodijo ven le za najnujnejše opravke. "Še nismo dosegli vrha epidemije v svetu in naši državi," je prejšnji teden dejal Putin.

Večina ruskih regij je že prepovedala gibanje na prostem in uvedla karantenske ukrepe, da bi tako omejila širjenje novega koronavirusa. Najhuje je v Moskvi, kjer so prejšnji teden odprli nov oddelek, ki se bo osredotočil na obravnavo obolelih s covidom-19.

V Evropi se razmere zadnje dni umirjajo

V Italiji, ki jo je pandemija najhuje prizadela, je umrlo 15.877 ljudi, na drugem mestu je Španija s 13.055 smrtnimi žrtvami. Iz Francije poročajo o 8.078 smrtnih žrtvah. V najhuje prizadetih evropskih državah se razmere v zadnjih dneh nekoliko umirjajo.

V Španiji so tako v zadnjih 24 urah zabeležili četrti zaporedni upad števila smrtnih žrtev na dan, upočasnjuje se tudi rast števila okuženih. Tudi v Franciji beležijo upad števila smrtnih žrtev v enem dnevu. Italijanski minister za zdravje Roberto Speranza sicer opozarja Italijane, da je pred njimi še nekaj težkih mesecev, poroča STA.