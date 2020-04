"S težkim srcem sporočam, da smo potrdili prvi primer pediatrične smrti, povezane s covid-19," je prek Twitterja zapisal guverner Connecticuta Ned Lamont, piše stran Huffington Post.

Testing confirmed last night that the newborn was COVID-19 positive. This is absolutely heartbreaking. We believe this is one of the youngest lives lost anywhere due to complications relating to COVID-19. (2/3) — Governor Ned Lamont (@GovNedLamont) April 1, 2020

Dojenček naj bi bil že ob prihodu v bolnišnico v kritičnem stanju. Lamont je potrdil, da je bil pozitiven na novi koronavirus in je tako ena najmlajših žrtev na svetu, ki ga je prizadela ta respiratorna bolezen.

Natančen vzrok smrti še ni znan

"Virus brez milosti napada tudi najbolj ranljive. To tudi poudarja pomen samoizolacije in omejevanja lastne izpostavljenosti do drugih ljudi. Vaša življenja in življenja drugih bi bila lahko dobesedno odvisna od tega," je med drugim še zapisal Lamot.

Kljub temu da je bil dojenček pozitiven na novi koronaviurs, natančen vzrok smrti še ni znan. "Še nikoli prej nismo zabeležili, da bi zaradi omenjene virusne bolezni umrl dojenček. V teku je polna preiskava, da bi ugotovili natančen vzrok smrti," pa je po poročanju Huffington Posta dejal zdravnik Ngozi Ezike.

Med okuženimi ogromno mladih

Sicer pa so ZDA novo žarišče koronavirusa. Po zadnjih podatkih je okuženih več kot 210 tisoč Američanov. Število smrtnih primerov pa strmo narašča – teh je zdaj več kot pet tisoč. Najhuje je v zvezni državi New York, kjer zdravstveni delavci beležijo porast okužb pri mlajši populaciji. V približno eni od petih hospitalizacij gre za bolnika, mlajšega od 44 let. Podobno je tudi v Philadelphii, kjer so kar v 56 odstotkih okužbo potrdili pri ljudeh, mlajših od 40 let, piše spletna stran Bloomberg.