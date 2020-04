Američani prepričani: Kitajci prikrivajo obseg izbruha koronavirusa

O prikrivanju razsežnosti izbruha koronavirusa na Kitajskem so pred dnevi opozarjali že britanski znanstveniki, ki menijo, da bi lahko bilo okuženih na Kitajskem tudi do 40-krat več, kot kažejo uradne statistike.

Podobno naj bi ugotovili tudi ameriški strokovnjaki, ki so pripravili poročilo za Belo hišo, poroča ameriški medij Bloomberg. V njem dvomijo o resničnosti uradnih številk. Te kažejo, da so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri nekaj več kot 81 tisoč ljudeh, umrlo pa naj bi nekaj več kot tri tisoč ljudi.

Prav tako so šele zdaj, po pritisku preostalega sveta, v statistiko začeli šteti tudi asimptomatske primere. To so primeri, ko ljudje nimajo simptomov bolezni covid-19, vendar so bili na testu pozitivni.

S svojimi podatki vplivali na ukrepe v drugih državah

Foto: Reuters Kitajska je med divjanjem epidemije večkrat spremenila metodologijo štetja potrjenih okužb in smrtnih žrtev. Kot je povedala Deborah Birx, imunologinja, ki svetuje Beli hiši, je poročanje Kitajske verjetno vplivalo na ukrepe po drugih državah.

"Ker smo imeli napačne podatke oziroma je velik del njih manjkal, so zdravstveni sistemi po svetu mogoče sprejemali napačne odločitve, kot se zdaj kaže v Italiji in Španiji," je dejala Brixova.

Še nekaj držav, ki prikrivajo podatke

V poročilu so med drugim omenjene še nekatere države, ki naj bi prikrivale resnične številke v epidemiji novega koronavirusa. Podatke naj bi prirejali tudi Iran, Rusija, Indonezija in predvsem Severna Koreja, kjer še vedno niso potrdili niti enega pozitivnega primera.

Ameriški zunanji minsiter Mike Pompeo je Kitajsko že javno pozval, naj bo transparentna pri objavi podatkov.

V zadnjem času si Kitajska želi naklonjenost sveta pridobiti tudi s pomočjo, ki jo ponuja preostalim državam. Za tem naj bi stal močan propagandni stroj, ki skrbi, da bo čim več ljudi opazilo njihovo pomoč. Več o tem tukaj: