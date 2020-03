Britanski znanstveniki so svojo vlado posvarili, da Kitajska morda prikriva resnične razsežnosti koronavirusa. Na Kitajskem bi lahko bilo po njihovih ocenah do 40-krat več okuženih, kot kažejo podatki kitajskih oblasti, kar pomeni, da je v resnici okuženih več kot tri milijone ljudi.

Prizori iz Wuhana, kjer se je začel izbruh smrtonosnega virusa.

Na Kitajskem so okužbo z novim koronavirusom potrdili pri dobrih 81 tisoč ljudeh, umrlo pa je okoli 3.300 ljudi. A britanski znanstveniki so vlado na Otoku opozorili, da so te številke verjetno precej višje, v resnici naj bi bilo na Kitajskem med 15- do 40-krat več okuženih. Britanska vlada naj bi bila zato besna na kitajske oblasti, saj naj bi te prikrivale resnične razsežnosti okužbe s koronavirusom.

Sankcije za kitajska podjetja?

Kot so za angleške medije razkrili neimenovani britanski uradniki, naj bi poskušala Kitajska s tem, ko ponuja pomoč evropskim državam pri boju z novim koronavirusom, povečati svojo gospodarsko moč.

V mesto Wuhan, kjer je prišlo do izbruha koronavirusa, se v zadnjih dneh vrača življenje. Foto: Getty Images

Britanski časopis Mail on Sunday je poročal, da naj bi bilo ogorčenje tako visoko, da naj bi britanski predsednik vlade Boris Johnson, ki je sicer prav tako okužen, resno razmišljal, da bi spremenil svojo odločitev, po kateri bo lahko kitajski Huawei sodeloval pri izgradnji omrežja 5G v Veliki Britaniji.

Po uradnih podatkih Pekinga so za covid-19 na Kitajskem umrli 3.304 ljudje. Skupno pa so zabeležili 81.470 okužb. Okoli 76 tisoč jih je že okrevalo. Foto: Reuters

Na Otoku že 20 tisoč okuženih

V Združenem kraljestvu so okužbo z novim koronavirusom do zdaj potrdili pri skoraj 20 tisoč ljudeh, 1.230 ljudi pa je umrlo. Johnson je v pismu sodržavljanom včeraj zapisal, da se bodo razmere glede izbruha koronavirusa še poslabšale, državljane pa pozval, naj ostanejo doma in upoštevajo navodila pristojnih.