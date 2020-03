Maske so obvezne! Iz česa in kako jo izdelati?

Od polnoči je na javnem kraju obvezna uporaba zaščite ustnega in nosnega predela obraza. Uporabite lahko ruto ali šal, a najbolj bo učinkovita maska. Če je nimate, jo lahko tudi naredite iz materiala, ki ga najdete doma. Kaj uporabiti, da bodo maske najbolj učinkovite, so že leta 2013 preverjali na Univerzi v Cambridgeu. Študija bi lahko bila zaradi velikosti testiranih mikroorganizmov primerna tudi za COVID-19. Če nimamo kirurške maske, bo za kombinacijo udobja, uporabnosti in učinkovitosti najboljše blago majice iz 100-odstotnega bombaža.

Pri gibanju in zadrževanju na zaprtem javnem kraju je po novem obvezna uporaba zaščitnih rokavic ter zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela (šal, ruta ali podobne oblike zaščite), ki prekrijejo nos in usta.

Univerza v Cambridgeu je leta 2013 v študiji preverjala primernost doma izdelanih mask. V svoji študiji so preverjali, kako različni materiali, ki jih najdemo in uporabljamo v gospodinjstvu, zaustavijo bakterije in aerosole z virusi, po velikosti primerljivimi z gripo in tudi s covid-19.

Najboljše so še vedno kirurške maske, a se tem učinkovitost ob daljšem nošenju zmanjša. Foto: Metka Prezelj

Doma narejene maske le pol toliko učinkovite kot kirurške, a boljše, kot če jih nimamo

21 zdravih prostovoljcev si je po navodilih izdelalo svojo masko, nato pa so preverili njihovo ustreznost. Z različnimi tehnikami vzorčenja so primerjali število mikroorganizmov, ki so jih lahko izolirali iz kašlja in sicer so primerjali med zdravimi prostovoljci, ki so nosili domače maske, prostovoljci s kirurškimi maskami in tistimi, ki mask niso nosili.

Rezultati so pokazali, da so doma narejene maske približno pol toliko učinkovite kot kirurške maske, nošenje obojih pa je močno zmanjšalo število mikroorganizmov pri prostovoljcih. Kirurške maske so bile približno trikrat bolj učinkovite pri zaustavljanju prehajanja mikroorganizmov kot doma narejene maske.

Raziskovalci so zaključili, da bi morala biti doma narejena maska zadnja možnost preprečevanja okužb s strani okuženih posameznikov, kljub temu pa je nošenje takšnih mask boljše, kot če maske nimamo.

Ob maskah je nujna uporaba razkužila in upoštevanje drugih zaščitnih ukrepov. Foto: Metka Prezelj

Učinkovitost filtracije so preverjali za dva mikroorganizma:

bacillus atrophaeus (atrofej B) je bakterija v velikosti 0.95 – 1.25 μm, ki preživi obremenitve aerosolizacije;

bakteriofag MS2 je virus s premerom 23 nm (0.023 μm) in je prav tako odporen na obremenitve aerosolizacije.

Kot so zapisali avtorji v študiji, je oba organizma mogoče po velikosti primerjati z virusom gripe, ki je velik od 60 do 100 nanometrov.

Temu lahko dodamo, da bi lahko bila študija primerna tudi za covid-19, saj ima ta premer od 65 do 125 nanometrov in je s svojo velikostjo le malenkost večji od gripe, SARS in MERS virusov.

Avtorji študije so leta 2013 zapisali tudi, da je njihova študija uporabna tudi za druge organizme v tem območju njihove velikosti, ki se lahko prenašajo po aerosolni poti, kar naj bi veljalo tudi za covid-19.

Vsi materiali so v določeni meri zaustavili aerosole mikrobakterij

Vsi materiali so pokazali sposobnost, da v določeni meri zaustavijo aerosole mikrobakterij. Na splošno je bila učinkovitost filtracije pri bakteriofagih MS2 deset odstotkov nižja kot pri večjih atrofejih B.

Kirurške maske so tako v raziskavi ujele 96 odstotkov bakterij B atrophaeus s premerom okoli enega mikrometra in 90 odstotkov bakteriofagov MS2 v velikosti 0,023 mikrometra.

Učinkovitost filtracije in upad tlaka pri različnih materialih v gospodinjstvu (30 L/min) Bacillus atrophaeus Bacteriophage MS2 Upad tlaka po tkanini Material 0.95 – 1.25 μm 0.023 μm Majica, 100% bombaž 69,42 (70,66) 50,85 4,29 (5,13) Šal 62,30 48,87 4,36 Kuhinjska krpa 83,24 (96,71) 72,46 7,23 (12,10) Prevleka za blazino 61,28 (62,38) 57,13 3,88 (5,50) Antibakterijska prevleka za blazino 65,62 68,90 6,11 Kirurška maska 96,35 89,52 5,23 Vrečka za sesalec 94,35 85,95 10,18 Mešanica bombaža 74,60 70,24 6,18 Posteljnina 60,00 61,67 4,50 Svila 58,00 54,32 4,57 * Števila v oklepajih predstavljajo vrednosti za dva sloja tkanine

Pri preprečevanju prepustnosti tako bakteriofagov MS2 kot pri atrofeju B je bila najbolj učinkovita kirurška maska. Kot pričakovano, so pri njej izmerili tudi majhen upad tlaka (če je ta večji, je prepustnost zraka manjša in dihanje oteženo), zato je bil med testiranimi ta material najbolj primeren.

Od domačih materialov je najbolj primerna majica iz 100-odstotnega bombaža

Kirurški maski je sledila vrečka za sesalec - ujela je 94 odstotkov bakterij atrofej B in 86 odstotkov bakteriofagov MS2, a sta togost in debelina vrečke povzročila velik upad tlaka po materialu, zaradi česar material ni primeren za obrazno masko.

Domača maska iz vrečke za sesalec je preveč toga in ne prepušča dovolj zraka. Foto: Metka Prezelj

Podobno je bilo pri kuhinjski krpi, kjer gre običajno za močno tkanino z debelim tkanjem. Pokazala je sorazmerno učinkovitost filtracije tako pri atrofeju B (83 odstotkov) kot pri bakteriofagu MS2 (72 odstotkov), vendar je bil tudi pri tej maski izmerjen velik upad tlaka. Dvojni sloj je učinkovitost izboljšal za deset odstotkov.

Foto: Metka Prezelj

Med gospodinjskimi materiali sta se najbolje izkazali prevleka za blazino in tkanina majice iz 100-odstotnega bombaža.

Tkanina majice se je izkazala za boljšo izbiro zaradi svoje prožnosti, saj se lahko obrazu tudi bolje prilega. Ujela je 69 odstotkov bakterij B atrophaeus in 51 odstotkov bakteriofagov MS2.

Več slojev ne pomeni nujno tudi veliko boljše učinkovitosti filtracije

Zanimivo je, da več slojev pri teh dveh tkaninah ne pomeni tudi veliko boljše učinkovitosti. Dvojni sloj je pri materialu majice in prevleke za blazino povzročil upad tlaka in s tem otežil dihanje, učinkovitost pa je izboljšal le za en odstotek.

Dva sloja materiala iz kuhinjske krpe sta sicer prikazala večjo učinkovitost filtracije, ki pa je bila le malenkost boljša od enoslojne obrazne maske.

Pri preizkusu mask v primeru kašljanja so ugotovili, da sta tako doma narejena maska kot kirurška maska zmanjšali število mikroorganizmov, ki so se izložili s kašljem. Na splošno je bila najbolj učinkovita kirurška maska, še posebno, ko je šlo za najmanjše delce.

Najboljša kombinacija udobja, uporabnosti in učinkovitosti se je izkazala za 100-odstotni bombaž. Foto: Metka Prezelj

Navodila UKC LJ za domačo uporabo pralnih zaščitnih bombažnih mask



- PRED NAMESTITVIJO MASKE SI UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE.

- Masko namestite na obraz od zgornjega dela nosnega korena preko ust in pod brado, da se maska tesno prilega obrazu.

- Maske se med uporabo ne dotikajte, v primeru dotika si vedno umijte ali razkužite roke!!! Tako preprečite prenos mikrobov.

- Maske nikoli ne nosite pod nosom ali pod brado!!!

- Po dveh urah ali v primeru ovlažitve maske le to odstranite s prijemom za trakove ali elastiki, maske se nikoli ne dotikajte spredaj.

- Ob odstranjevanju maske glavo držite naravnost (ne glejte navzdol), s tem preprečite raztros mikrobov iz površine maske po vaši obleki.

- PO ODSTRANITVI SI OBVEZNO UMIJTE ALI RAZKUŽITE ROKE!!!



Vzdrževanje

Po uporabi masko odložite na določeno mesto, da ne bodo prihajale v kontakt s čistim perilom, materialom.

Maske izdelujte iz materialov (bombaž), ki omogočajo pranje v pralnem stroju na najmanj 60°C, ali 95°C. Uporabite običajne pralne praške. Suho masko prelikajte z likalnikom.



Če maska prepušča aerosole in ne tesni ob obrazu, ni uporabna

Obrazna maska zmanjša izpostavljenost aerosolom v zraku s kombinacijo filtracije tkanine in tesnila med masko in obrazom. Učinkovitost filtracije neke tkanine je odvisna od različnih dejavnikov: strukture in sestave tkanine ter velikosti, hitrosti, oblike in fizikalnih lastnosti delcev, ki smo jim izpostavljeni. Čeprav lahko katerikoli material predstavlja neko obliko zaščite pred okužbo, pa nam, če se maska obrazu ne prilega dobro okoli nosu in ust ali material prosto prepušča, da aerosoli prehajajo skoznjo, njena uporaba ne bo koristila.

Udobje naj bo prav tako pomemben dejavnik pri izdelavi maske. Upad tlaka v maski je dobro merilo za to, ali je maska udobna, hkrati pa povzroča obvod zraka okoli maske. Če zaščita dihal ne more zadostiti potrebam dihanja uporabnika, bo to pomenilo pri dihanju še dodatno obremenitev in bo maska še posebno nepraktična za ljudi z respiratornimi težavami. Dodatna obremenitev pri dihanju lahko zaradi povečanega zmanjšanja tlaka v maski povzroči tudi puščanje.

Foto: Ana Kovač

Po daljšem času nošenja se učinkovitost kirurških mask zmanjša

Čeprav so v študiji prostovoljci maske nosili le okoli 15 minut, so do podobnih ugotovitev kot v tej študiji prišli tudi raziskovalci študije na Nizozemskem, kjer so leta 2008 prostovoljci improvizirane maske iz kuhinjskih krp in kirurške maske nosili tri ure. Zanimivo pri tej študiji pa je bilo, da se je zaščita po treh urah nošenja maske nekoliko povečala pri doma narejenih maskah, pri filtrirnih maskah za obraz (FFP2) pa se je zmanjšala.

Ob rokovanju z masko nujno potrebujete razkužilo - tako pred rokovanjem z njo, kot po tem, ko jo odstranite. Foto: Metka Prezelj

Materiali, ki so jih uporabili v tej študiji, so bili sveži in prej neobdelani. Kot pravijo avtorji, bi verjetno materiali, obdelani z vodno paro, podobno tistim, ki jih nosimo nekaj ur, pokazali zelo različne filtracijske učinkovitosti in padce tlaka. V nasprotju s tem je študija filtrov dihalnih sistemov ugotovila večji prehod bakteriofaga MS2 pri filtrih, ki so bili predhodno obdelani. Čeprav so bile velikosti kapljic za virus in bakterije enake in so na filtrirni medij vplivale na podoben način, se predpostavlja, da se virusi po stiku z vlago na filtru sprostijo iz kapljic in prehajajo naprej v obliki plina.

Nujno je potrebno izobraževanje o pravilnem nošenju, zamenjavi in čiščenju

Avtorji študije so poudarili tudi to, da ljudje neudobnih mask ne bodo nosili za daljša časovna obdobja in če jih že bodo, obstaja velika verjetnost, da jih ne bodo nosili pravilno. To ponazarja tudi primer leta med Bangkokom in Manchestrom med izbruhom SARS-a, ko so si ljudje z maskami te odstranili, ko so kašljali, kihali in si brisali nosove (ne nujno v robčke). Za nošenje maske pri tistih, ki jih nujno potrebujejo, je nujno potrebno poudariti izobraževanja in preverjanje ustreznosti. Pri tistih, ki se bodo odločili za nošenje doma narejenih mask, pa je pomembno poudarjati čiščenje in redno zamenjavo mask. Potrebno je poudariti tudi manjšo učinkovitost doma narejenih mask, da ne bi prišlo do nepotrebnih tveganj, so poudarili avtorji študije.

Domača maska je neprimerna za delo z že okuženimi osebami

Zaščitna maska lahko zmanjša verjetnost okužbe, vendar tveganja ne bo odpravila, še posebno ne, če se bolezen prenaša na več kot en način. Vsaka maska, ne glede na to, kako učinkovita je njena filtracija in kako dobro tesni, bo imela minimalen učinek, če je ne bomo uporabljali skupaj z drugimi preventivnimi ukrepi. Doma narejene maske bi uporabnikom zagotovile zelo malo zaščite pred mikroorganizmi drugih oseb, ki so okužene z boleznimi dihal. Uporabe domačih mask zato avtorji študije ne bi priporočili kot metodo za zmanjšanje prenosa okužbe z aerosoli.