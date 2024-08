Med pandemijo covid-19 sta švicarska mladeniča iz Züricha, Jascha Rudolphi in Luca Steffen, s prodajo zaščitnih mask postala multimilijonarja. Zdaj se nadnju zgrinjajo črni oblaki. Po eni strani ju izsiljujejo kriminalci, ki bi radi svoj kos pogače in jima grozijo s smrtjo, po drugi proti mladeničema poteka v Švici in Nemčiji več civilnih in kazenskih postopkov.

Milijonarja z zaščitnimi maskami oziroma po nemško Maskenmillionäre. Takšen vzdevek sta dobila züriška podjetnika Jascha Rudolphi in Luca Steffen, lastnika podjetja Emix Trading AG, ki ima svoj sedež v mestu Zug v Švici.

Več sto milijonov evrov dobička

Uvozno-izvoznemu podjetju, ki se ukvarja zlasti s trgovanjem z medicinskimi pripomočki, je padla sekira v med s prodajo zaščitnih mask v času pandemije covid-19. Kot je aprila 2022 pisal švicarski medij Berner Zeitung, sta imela mladeniča s prodajo zaščitnih mask dobiček v višini 300 milijonov evrov.

Očitki o domnevnem oderuštvu so se pojavili prvič že leta 2021. Najprej so se odprla moralna vprašanja o lahko prisluženih milijonih v času pandemije, mladeniča iz Züricha pa sta se morala soočiti tudi sodnimi postopki.

Sumi oderuštva

V Švici in Nemčiji tako teče več postopkov proti ljudem, ki so sodelovali v poslu. Tako obstajajo civilni postopki proti Exim Trading, kjer so tožniki bolnišnice in vlagatelji (ti zadnji bi radi večji delež dobička), pa tudi kazenski postopki.

Šestindvajsetletna Rudolphi (na fotografiji desno) in Steffen sta v času pandemije neznansko obogatela:

Jascha Rudolphi und Luca Steffen pic.twitter.com/iLveZnKV8k — Luki (@LukiSami) June 22, 2020

Kot piše švicarski medij Watson.ch, podjetju Exim Trading očitajo ponarejanje, slabo kakovost zaščitnih mask in previsoko ceno oziroma oderuštvo.

Trpinčenje pujska

Mladeniča za vratom nimata samo nezadovoljnih bolnišnic in vlagateljev ter javnih tožilcev, ampak tudi kriminalce. Avgusta letos se je na svetovnem spletu pojavil videoposnetek, v katerem mladeničema neznanci grozijo s smrtjo.

Na videoposnetku, ki je bil nekaj časa na YouTubu, več zamaskiranih ljudi v belih zaščitnih oblekah za enkratno uporabo trpinči obešenega pujska. Eden zabode žival, drugi očitno izstreli več nabojev iz pištole, ki je v torbi z logotipom italijanskega modnega oblikovalca.

"Poplačajte dolgove"

"Nikoli vas ne bomo pozabili, nimate veliko časa, poplačajte dolgove," je z velikimi tiskanimi črkami zapisano na bankovcu, ki ga je mogoče videti na videoposnetku. Vidna je tudi fotografija obeh podjetnikov in njunega odvetnika. Kje, ali v Švici ali v tujini, in kdaj so posnetek naredili, ni jasno, piše Watson.ch.

Prve grožnje s smrtjo in izsiljevanje mladeničev so se pojavili že pred objavo videoposnetka. Kot so švicarskemu mediju pojasnili organi pregona v Zugu, se je to zgodilo že pred meseci.