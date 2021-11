Iz odvrženih zaščitnih mask sta ustvarila zimsko bundo #foto

Vse od prvega izbruha pandemije covid-19 so zaščitne maske eden ključnih pripomočkov pri preprečevanju širjenja okužb. Večinoma pa so to maske za enkratno uporabo, ki končajo v smeteh in zaradi svoje množičnosti postajajo vse večja grožnja okolju.

Italijanski oblikovalec Tobia Zambotti, ki živi in dela v Reykjaviku, se v zadnjem času ukvarja prav z vprašanjem, kako odvržene maske ponovno uporabiti. V začetku letošnjega leta je tako predstavil kavč, napolnjen z maskami, zdaj pa se je lotil še modnega kosa.

S finskim študentom modnega oblikovanja Aleksijem Saastamoinenom sta ustvarila zimsko bundo, ki je napolnjena z odvrženimi zaščitnimi maskami. Polnilu iz mask sta ob tem dodala še nekaj bombažne vate, da sta dosegla želeno obliko.

Foto: Luca Ranghetti/Cover Images

Foto: Luca Ranghetti/Cover Images

Foto: Luca Ranghetti/Cover Images

Kot sta pojasnila, je večina mask za enkratno uporabo izdelana iz polipropilena, ki ga tudi sicer uporabljajo za izdelavo polnila za cenejše modele bund. Zunanji sloj njune bunde je iz prosojnega vodoodpornega materiala, ki omogoča, da vidimo, s čim je oblačilo napolnjeno, in tako opozarja na "absurdno okoljsko težavo, ki jo je povzročila pandemija covid-19", je dejal Zambotti.

Oglejte si še: