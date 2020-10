H&M je v eni od svojih trgovin v Stockholmu v začetku tedna predstavil nov reciklažni stroj, imenovan Looop, ki iz starega kosa oblačila naredi novega.

Za reciklažo potrebuje pet ur, pri čemer star kos najprej očisti, ga razreže na majhna vlakna, iz katerih ustvari novo prejo, iz te pa nato sešije ali splete nov kos oblačila. "Predelajmo in ustvarimo boljšo prihodnost mode. Vaša nezaželena oblačila nikoli več ne bodo odpadek, od zdaj naprej bodo vir," so ob predstavitvi novega stroja sporočili iz H&M.

Foto: Cover Images

Foto: Reuters

Recikliranih je manj kot odstotek oblačil

Looop je del H&M-ovega širokopoteznega načrta, s katerim hočejo s pomočjo rabljenih in zavrženih oblačil poskrbeti za bolj trajnostno modo. Pascal Brun, vodja oddelka za trajnost, je ob tem poudaril, da je trenutno iz starih v nove recikliranih manj kot en odstotek oblačil.

"Ves čas raziskujemo nove tehnologije in inovacije, ki bi lahko pripomogle k preobrazbi modne industrije, hkrati pa se trudimo zmanjšati odvisnost od drugih virov," je pojasnil in dodal, da je ob vsaki tovrstni inovaciji, kot je reciklažni stroj, izjemno pomembno sodelovanje kupcev. "To je ključno, če hočemo doseči prvo spremembo, zato komaj čakamo, da vidimo, kakšne navdihe jim bo prinesel Looop."

Njihov stroj je tudi precej ekološki, saj za svoje delovanje ne potrebuje vode ali kemikalij, kar pomeni, da je prijaznejši do okolja, kot če bi oblačilo izdelali od začetka, brez njegove pomoči. Med procesom pa je treba za dokončanje oblačila dodati še kakšen material.

Člani H&M-ovega kluba zvestobe lahko za slabih deset evrov opazujejo, kako Looop iz njihovega starega oblačila naredi novo, nečlani pa bodo morali za to odšteti okrog 14 evrov.

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Foto: Cover Images

Švedski gigant je bil eden prvih v modni industriji, ki je začel leta 2013 zbirati rabljena oblačila. Reciklažne postaje, kamor lahko vsak prinese odslužena ali uničena oblačila, ne glede na to, katere znamke so, imajo tudi v vseh slovenskih trgovinah. Do leta 2030 imajo v načrtu, da bodo vsa njihova oblačila narejena iz recikliranih materialov ali drugih trajnostnih virov.

O trajnosti pa so začeli razmišljajo tudi na drugačen način, lani so predstavili program izposoje in možnost popravila.

Foto: Reuters

Bolj ekološki poskušajo biti tudi pri Zari

Bolj ekološko so začeli razmišljati tudi pri podjetju Inditex, ki ima pod okriljem znamke hitre mode Zaro, Pull & Bear in Bershko, saj so lani sporočili, da bodo do leta 2025 vsa oblačila izdelovali trajnostno. Njihov bombaž bo ekološko pridelan in ga bo mogoče reciklirati, viskoza bo 100-odstotno trajnostna, poleg tega pa bodo bolj skrbeli za to, da bo življenjska doba njihovega tekstila daljša.

Svojo obljubo so delno že izpolnili, saj so v ponudbo uvedli poseben koncept, imenovan "join life", ki vključuje bolj ekološke in trajnostne modne kose. Ti so izdelani iz recikliranih materialov in starih oblačil. "Pri procesu recikliranja se porabi manj vode in energije, zato je nakup recikliranih oblačil bolj ekološki kot nakup nerecikliranih," pravijo pri Zari.

Kolekcijo "join life" zaznamujejo nevtralne barve in preprosti, brezčasni kosi, ki jih je lažje vključiti v svojo garderobo.

Preverite več: