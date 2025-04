Družba GEN-I ponovno organizira trajnostni razpis Obet za planet v skupni vrednosti sto tisoč evrov. V okviru razpisa s sloganom "Pusti sled, ne odtisa" GEN-I spodbuja projekte, ki prispevajo k brezogljični prihodnosti in ohranjanju priložnosti za prihodnje generacije.

Na trajnostni razpis družbe GEN-I se lahko prijavijo društva, zasebni zavodi, startup podjetja in nevladne organizacije. Zmagovalci bodo morali ideje iz svojega predloga izpeljati v roku enega leta od prejema finančnih sredstev. Med vsemi prijavljenimi projekti bodo v GEN-I izbrali predvidoma tri najobetavnejše in mednje razdelili sto tisoč evrov.

Organizacije, ki si želijo uresničiti trajnostno naravnane projekte s pozitivnim vplivom na družbo in okolje, jih lahko do 30. maja 2025 do 12. ure prijavijo na spletni strani GEN-I.

"Kot eden od vodilnih ambasadorjev zelenega prehoda v Sloveniji želimo prispevati, da projekti, ki za naš planet obetajo nekaj dobrega, zaživijo tudi v praksi. S sloganom 'Pusti sled, ne odtisa' sporočamo, da je naš planet en sam – dom, ki si ga delimo in ga ne moremo zamenjati. Vsako dejanje šteje, vsaka odločitev vpliva na naš jutri," so sporočili iz GEN-I.

K prijavi vabijo organizacije, ki razvijajo nove ideje in rešitve na področju varstva okolja, samooskrbe, energetske učinkovitosti ali drugih trajnostnih pobud z dolgoročnim pozitivnim vplivom na družbo in okolje, obenem pa potrebujejo finančno podporo za njihovo uresničitev.