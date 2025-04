GEN-I izbran za najboljšega trgovca z energenti in električno energijo v Evropi

Gre za izjemen rezultat na najobsežnejši in najvplivnejši lestvici na mednarodnih energetskih trgih, ki jo vsako leto sestavlja skoraj 1.700 trgovcev, borznih posrednikov in drugih ključnih igralcev v panogi. Sodelujoči v raziskavi lahko glasujejo za tri podjetja po svoji izbiri na kateremkoli evropskem trgu, na katerem so ta podjetja delovala v preteklem letu. Lestvica ne temelji na obsegu trgovanih količin, temveč na zanesljivosti, ceni ter kakovosti storitev in rešitev, ki jih zagotavljajo udeleženci na mednarodnem veleprodajnem energetskem trgu.

Foto: Energy Risk Europe

Prvič v zgodovini je Skupina GEN-I osvojila prvo mesto tako na lestvici najboljših trgovcev z električno energijo na celotnem evropskem trgu (Best Overall Power Dealer) kot na lestvici najboljših trgovcev v Evropi v kategoriji vseh energentov (Best Overall Energy Dealer). Visoko četrto mesto je Skupina GEN-I osvojila tudi v splošni kategoriji trgovcev (Best Overall Commodities Dealer). Poslovni partnerji na veleprodajnem trgu so še posebej izpostavili konkurenčne prednosti Skupine GEN-I na področjih določanja cen, zanesljivosti, prilagodljivosti, hitrosti izvedbe, integritete, strokovnega poznavanja trgov in inovativnih rešitev.

"Veseli in ponosni smo, da mednarodno okolje in trg v panogi, kjer je konkurenca izrazito zahtevna, priznavata odličnost poslovanja in poslovnega modela Skupine GEN-I. Prepoznala sta našo neomajno zavezanost k zagotavljanju najkakovostnejših storitev za poslovne partnerje. Prvi mesti na kar dveh lestvicah Energy Risk Commodity Rankings odražata naše učinkovito upravljanje portfelja in nabavnih virov na mednarodnem veleprodajnem trgu, s čimer Skupina GEN-I zagotavlja najnižje cene energije za slovenske odjemalce. To je priznanje delu vseh zaposlenih v skupini," je izjemen dosežek komentiral Maks Helbl, predsednik uprave GEN-I.

Priznanje za najboljšega trgovca z energenti in najboljšega trgovca z električno energijo v Evropi je rezultat dinamične in drzno zastavljene mednarodne poslovne strategije GEN-I, ki danes vključuje delovanje skupine na 25 trgih od Nemčije in Francije na zahodu do Ukrajine in Turčije na vzhodu. Obseg trgovanja, ki ga je GEN-I leta 2024 dosegel na veleprodajnih trgih zunaj Slovenije, je bil skoraj šestkrat večji od celotne letne porabe električne energije in zemeljskega plina v Sloveniji. To še dodatno poudarja izrazito mednarodno usmerjenost skupine.

"Ta mejnik na lestvici ni zgolj odraz naših preteklih uspehov, temveč tudi jasna napoved prihodnje poti GEN-I. Skupina bo še naprej soustvarjala evropski energetski trg z inovativnimi rešitvami, integriteto, poglobljenim strokovnim znanjem in poznavanjem panoge. Istočasno bo zagotavljala najugodnejše pogoje za naše odjemalce," je še dejal Helbl.