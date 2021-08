"Modna industrija veliko prispeva k podnebnim in ekološkim izrednim razmeram, da ne omenjam njenega vpliva na nešteto delavcev in skupnosti, ki jih izkoriščajo po vsem svetu, da bi nekateri uživali v hitri modi, ki jo mnogi obravnavajo kot izdelke za enkratno uporabo," je podnebna aktivistka Greta Thunberg zapisala na družbenih omrežjih Twitter in Instagram.

Za hitro modo je značilna hitra proizvodnja poceni oblačil, ki sledijo najnovejšim modnim trendom. Gre za oblačila, ki jih v revnih državah izdeluje poceni delovna sila.

Kot je opozorila mlada aktivistka, nekateri v industriji uporabljajo drage kampanje, da bi ustvarili vtis, da so trajnostni, podnebno nevtralni in pravični. A gre skoraj vedno za t. i. greenwashing oziroma obliko trženja, pri kateri se javnost prepričuje, da so proizvodi, cilji in politike organizacije prijazni do okolja, čeprav niso, je opozorila.

Mlada podnebna aktivistka je pri tem izrazila prepričanje, da v trenutnem svetu ni mogoče množično proizvajati mode na trajnostni način. "To je tudi eden od razlogov, zakaj potrebujemo sistemske spremembe," je zapisala.

V intervjuju za modno revijo je obenem poudarila, da že nekaj let ni kupila novih oblačil. "Nazadnje sem nekaj kupila pred tremi leti, in še to je bilo rabljeno. Preprosto si izposodim stvari od ljudi, ki jih poznam," je dejala.

V Voguu so ob tem sporočili, da se strinjajo z njenimi načeli glede trajnostnega načina življenja in varstva okolja ter da so jo za fotografiranje oblekli v kose iz trajnostnih in recikliranih materialov.

