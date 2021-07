Monica Bellucci naslovnico Vogua krasi s 16-letno hčerko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gre za prvo skupno modno fotografiranje slavne mame in hčerke.

Italijanski Vogue je na zadnjo naslovnico postavil slavno igralko Monico Bellucci in njeno 16-letno hčerko, ki je odrasla v pravo lepotico.

Že lani, ko je Deva Cassel, hči francoskega igralca Vincenta Cassela in italijanske igralke Monice Bellucci, dopolnila 15 let, je bilo jasno, da je podedovala mamino lepoto, zdaj pa je to ovekovečila še legendarna revija Vogue.

Italijanska izdaja je Devo skupaj z mamo Monico vključila v julijsko številko, ki je posvečena 16-letnikom in temu, kako razmišljajo, kaj si želijo ter kako jih spoznati in razumeti. Mama in hči krasita tudi naslovnico, gre pa za prvo skupno modno fotografiranje.

Monica se je načrtno umaknila na stran

Monica je razkrila, da je bila to hčerkina želja, hkrati pa je hotela Devo postaviti v ospredje, zato se je sama tudi na naslovni fotografiji malce umaknila na stran. "To je bila povsem Monicina odločitev," je ob tem pojasnil urednik Vogua Emanuele Farneti.

Fotograf Paolo Roversi, ki je posnel fotografije, je dodal, da je prevzet nad Devo, in jo primerjal z legendarnima Natalijo Vodianovo in Kate Moss, navdušenje pa je delil tudi Devin oče Vincent, ki je na Instagramu delil njuno skupno fotografijo z naslovnice in ob tem zapisal: "Družinska zadeva".

Podobne poteze kot Monica in Deva sta se januarja letos lotili še nemška supermanekenka Heidi Klum in njena 17-letna hčerka Leni.

