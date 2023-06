82-letna igralka iz Harryja Potterja gola pozirala za naslovnico revije #foto

V intervjuju za posebno izdajo ponosa omenjene revije je igralka dejala, da se kljub svoji starosti še vedno počuti kot otrok: "Ne morem se upreti svoji nagajivosti."

“I’m still a bit of a child,” says #MiriamMargolyes. “I can’t resist naughtiness.” In #BritishVogue’s July 2023 issue, the actor is at her very best – cheeky, wonderfully candid, and an absolute breath of fresh air. https://t.co/BF9nqdsNdL pic.twitter.com/sLPtbGBgnj — British Vogue (@BritishVogue) June 13, 2023

Svoje istospolne usmerjenosti se ni nikoli sramovala

Miriam Margolyes je svojo istospolno usmerjenost potrdila že v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, tega pa se ni nikoli sramovala. "Vedela sem, da ni s tem nič narobe, ker sem bila to preprosto jaz. Ljudje smo ves čas prestrašeni, zato sem si vedno prizadevala za to, da bi ljudi sprostila, da bi se počutili dobro in da bi jim malo zmanjšala trpljenje," je pojasnila.

Leta 2002 je od pokojne britanske kraljice Elizabete II. prejela viteški naziv, že vrsto let pa je v zvezi z zgodovinarko Heather Sutherland. "Uspelo nama je živeti svoji življenji, ne da bi se uničili. Nisem želela, da bi se morala Heather čemu odreči. In tudi sama se nisem želela odreči ničemur. Želela sem imeti svojo torto in jo tudi pojesti. Do zdaj mi je to uspevalo," je še dodala.

Igralko Miriam Margolyes poznamo predvsem po vlogi profesorice Ochrowt (v sredini) iz serije filmov o Harryju Potterju. Foto: Guliverimage

Preberite tudi: