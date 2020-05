Igralka priznala: Želela sem si, da bi Boris Johnson umrl #video

Miriam Margolyes, ki je Slovencem morda najbolj poznana kot učiteljica rastlinoslovja, profesorica Ochrowt iz franšize Harry Potter, je pred kratkim priznala, da je imela težave s tem, da si ne bi želela, da bi britanski predsednik vlade Boris Johnson okreval po okužbi z virusom sars-cov-2.

Igralka je bila gostja oddaje The Last Leg, kjer so jo vprašali za mnenje o tem, kako se je britanska vlada spopadla z novim koronavirusom. "Grozno. To je sramotno, škandal," je dejala in nadaljevala: "Imela sem težave s tem, da si ne bi želela, da Boris Johnson ne bi umrl. Želela sem si, da umre."

Nato je dodala, da se je hitro zavedla, kaj to pove o njej sami, ter da noče biti oseba, ki si želi, da bi nekdo umrl. "Potem sem hotela, da okreva, in tudi je. Okreval je. A ni okreval kot človek, kar bi mi bilo ljubše. Še vedno smo sredi sr**ja."

Miriam Margolyes je v franšizi Harry Potter igrala učiteljico rastlinoslovja, profesorico Ochrowt. Foto: Getty Images

V Združenem kraljestvu so se res pripravljali na smrt premierja

A 78-letna igralka ni bila edina, ki je pomislila na smrt predsednika vlade. Boris Johnson je v pogovoru za časnik Sun razkril, da so imeli zdravniki pripravljen načrt za primer, če bi umrl za posledicami okužbe z novim koronavirusom.

"Imeli so že strategijo, da bi se spopadli s scenarijem 'smrti Stalina'," je dodal Johnson. "Nisem bil ravno v dobrem stanju in zavedal sem se, da imajo rezervne načrte. Zdravniki so imeli celo vrsto ukrepov, kaj storiti, če bi šlo vse po zlu," je opisal.

Premier je bil zaradi covid-19 tri dni na oddelku intenzivne nege. "Bilo je hudo, ne bom zanikal," je dodal.

Po kakšnem tednu v bolnišnici je vendarle okreval in se kmalu že vrnil na delo. Čez nekaj dni se mu je rodil tudi sin, ki sta ga z zaročenko Carrie Symonds poimenovala Wilfred Lawrie Nicholas. Zadnji del imena je dobil po zdravnikih, ki sta Johnsona zdravila v bolnišnici. Eden je bil Nick Price, drugi pa Nick Hart.

