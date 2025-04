Borisa Johnsona je napadel noj #video

Nekdanji britanski minister Boris Johnson z družino dopustuje v Teksasu. Med drugim so se odpravili tudi v safari park, kjer je imel Johnson bližnje srečanje z nojem. Med hranjenjem živali je s sinom v naročju sedel v vozilu, ko se jima je približal noj, svoj dolg vrat iztegnil skozi odprto okno in ga kljunil. Johnson je zakričal in hitro odpeljal naprej.

Dogodek je v objektiv ujela njegova žena in posnetek objavila na družbenem omrežju Instagram. "To je preveč smešno, da ne bi delila," je zapisala ob posnetku.