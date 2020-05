V Veliki Britaniji so se pripravljali na morebitno smrt Johnsona

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Imeli so že strategijo, da bi se soočili s scenarijem 'smrti Stalina'," je razkril Johnson. Foto: Getty Images

Britanski premier Boris Johnson je v pogovoru za nedeljski Sun razkril, da so imeli zdravniki pripravljen načrt za primer, če bi umrl za posledicami okužbe z novim koronavirusom. Johnson je bil zaradi covida-19 tri dni na oddelku intenzivne nege. "Bilo je hudo, ne bom zanikal," je opisal svoj boj z virusom.

Po besedah Borisa Johnsona je Združeno kraljestvo že doseglo vrhunec epidemije in premier za prihodnji teden napoveduje načrt postopnega opuščanja omejevalnih ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, ki so jih uvedli konec marca.

Glede na zadnje podatke je v Veliki Britaniji zaradi covida-19 umrlo 28.131 ljudi, kar je le nekaj manj kot v Italiji, ki je najhuje prizadeta država v Evropi. A po drugi strani že beležijo upad števila okužb in hospitalizacij, poroča STA.

"Imeli so že strategijo, da bi se soočili s scenarijem 'smrti Stalina'," je dodal Johnson. "Nisem bil ravno v dobrem stanju in zavedal sem se, da imajo rezervne načrte. Zdravniki so imeli celo vrsto ukrepov, kaj storiti, če bi šlo vse po zlu," je opisal.

Po kakšnem tednu v bolnišnici je vendarle okreval in se minuli ponedeljek potem že vrnil na delo. V sredo se mu je rodil tudi sin, ki sta ga potem z zaročenko Carrie Symonds poimenovala Wilfred Lawrie Nicholas. Zadnji del imena je dobil po zdravnikih, ki sta Johnsona zdravila v bolnišnici. Eden je bil Nick Price, drugi pa Nick Hart.

