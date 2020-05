Z ganljivo gesto se je poklonil zdravnikom, ki so mu rešili življenje

Zaročenka britanskega premierja, 55-letnega Borisa Johnsona, 32-letna Carrie Symonds je na svojem profilu na Instagramu tudi uradno predstavila novorojenega sina in njegovo ime. "Prestavljam vam Wilfreda Lawrieja Nicholasa Johnsona, ki se je rodil 29. 4. ob 9. uri zjutraj," je zapisala mamica.

#Boris & #carriesymonds have named their son Wilfred Lawrie Nicholas Johnson, in honour of their grandfathers & 2 doctors named Nick who helped save the PM in hospital #Borisbaby #NHS pic.twitter.com/9wAj2lWPfk