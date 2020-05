Zvezdnice si med karanteno obupno želijo botoksa in polnil #video

Dr. Harold Lancer je slavni hollywoodski dermatolog, ki mu že vrsto let zaupajo številni zvezdniki, med njimi Beyonce, Victoria Beckham, Margot Robbie, Michelle Williams, Kim Kardashian, Jennifer Lopez in Ryan Seacrest.

Svoje znanje in slavo je izkoristil tudi za lansiranje lastne linije kozmetike za moške, ki je pričakovano nadvse uspešna.

V času karantene je moral tudi on zapreti svojo ordinacijo, a je zadnje tedne vseeno precej zaposlen, saj dnevno prejme od 20 do 45 klicev obupanih strank, ki hočejo njegov nasvet o osvežitvi obraza doma, medtem ko hrepenijo po novih dozah polnil in botoksa.

O tem je posnel tudi krajši videonasvet, kako bo koža po botoksu ali polnilu vseeno videti dobro. "Skrbite za kožo, poskrbite za zadostno hidracijo in tako bo učinek polnil trajal dlje":

Do konca poletja ima zasedenih že tisoč terminov

"Kličejo me zaradi različnih kozmetičnih težav," je razkril ameriškim medijem in izdal, da gre za slavne stranke z vseh področij – politike in šovbiznisa –, ki sicer obvladajo nego kože doma in so glede tega "izjemno disciplinirane", a vseeno potrebujejo dodatne nasvete. Njemu in njegovim medicinskim sestram pošiljajo selfije s prošnjami, naj jim svetujejo, kako ukrepati.

Ob tem je izpostavil Victorio Beckham, za katero pravi, da se redno "drži pravega vojaškega režima nege kože" ter da je "odličen primer samodiscipline" in da bo zagotovo ena prvih, ki se bo po koncu karantene oglasila pri njem.

Seveda pa ne bo edina, saj je Lancer v času izrednih razmer zapolnil že prek tisoč terminov do konca poletja, pri čemer si stranke najbolj želijo novih doz botoksa in polnil.

Za Victorio Beckham pravi, da se pri negi kože drži pravega vojaškega režima. Foto: Getty Images

Stranka zaradi domačega kemičnega pilinga utrpela hujše opekline

Lancer je svojo ordinacijo zaprl 17. marca, potem ko se je pri njem oglasila stranka, ki je ravno prišla iz Italije.

Vse odtlej od svojih strank dnevno prejema prošnje za nasvete, pri čemer ga je najbolj šokirala odvetnica iz sveta šovbiznisa, ki se je kar sama doma lotila kemičnega pilinga in pri tem utrpela opekline druge stopnje. "Vprašal sem jo, zakaj je to storila, in odgovorila je: 'Kaj pa gre lahko narobe?' Potrebovali smo 12 dni, da smo pomirili njeno kožo," je razložil. Lancer ji je pri tem pomagal prek videoklicev in dostavo zdravil, a je jasno poudaril: "Ne iščite hitre in cenejše rešitve, saj gre lahko marsikaj narobe."

Ob tem je še dodal, da so redna vadba, zdrava prehrana in omejevanje sladkorja sicer najboljša rešitev za svež in mlajši videz, a da je pozitivna naravnanost enako pomembna. "Za to ni nikoli prepozno. Karkoli že je, čas bo to rešil."

