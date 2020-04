Boris Johnson: Zdravstvenemu osebju dolgujem življenje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boris Johnson se je zdravstvenemu osebju bolnišnice v Londonu zahvalil, da so mu rešili življenje.

Boris Johnson se je zdravstvenemu osebju bolnišnice v Londonu zahvalil, da so mu rešili življenje. Foto: Reuters

Britanski premier Boris Johnson, ki je zaradi okužbe z novim koronavirusom tri dni preživel tudi na intenzivnem oddelku bolnišnice St. Thomas' hospital v Londonu, je prvič po nekaj dneh javno spregovoril in se zahvalil zdravnikom.

Britanskega premiera Borisa Johnsona so v nedeljo zvečer prepeljali v bolnišnico St. Thomas blizu Westminstrske palače, da bi opravili dodatne preglede, potem ko so mu 27. marca potrdili okužbo z novim koronavirusom.

Zdravstveno stanje 55-letnika se je nato poslabšalo, premestili so ga na oddelek intenzivne nege, kjer je zaradi poslabšanja simptomov, ostal tri noči. Johnson se je v soboto, prvič po tem, ko so ga odpustili z intenzivnega odddelka, javil in se zahvalil zdravstvenemu osebju.

Ne bodo hiteli z vrnitvijo

"Ne morem se vam dovolj zahvaliti, dolgujem vam svoje življenje," je premierove besede, namenjene zdravnikom, povzel BBC. Ta je še zapisal, da Johnson ostaja v bolnišnici. Kako dolgo bo tam, ni znano. Je pa britanski politični vrh opozoril, da z njegovo vrnitvijo ne bodo hiteli.

Pričakovati je, da bo Dominic Raab še več tednov nadomeščal Johnsona. Foto: Reuters

"Nihče ne želi ugibati, kdaj bo zapustil bolnišnico. Pričakujemo, da bo premier v naslednjih tednih počival in okreval, zunanji minister Dominic Raab pa ga bo še naprej nadomeščal. Zadolžen bo tudi za morebitno postopno omilitev ukrepov."

V soboto so v Veliki Britaniji zabeležili novih 917 smrtnih žrtev koronavirusa, skupno število je naraslo na 9.875. Britanci menijo, da vrhunca pandemije še niso dosegli.

Preberite še: