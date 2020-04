V ZDA bodo prehiteli rekorderko Italijo, Trump pred odločitvijo življenja

Predsednik ZDA Donald Trump si še vedno želi čim prej zagnati gospodarstvo, čeprav mu zdravstveni strokovnjaki še vedno svetujejo, naj ne hiti, saj bi tako lahko zapravili vse, kar so do zdaj dosegli s socialnim distanciranjem. V ZDA so do petka zvečer potrdili skoraj pol milijona okužb z novim koronavirusom. Umrlo je več kot 18.600 ljudi.

ZDA bodo predvidoma danes tudi rekorder po številu mrtvih in ne le po številu okuženih ter bodo tako prehitele Italijo. Trump je na novinarski konferenci na veliki petek dejal, da so ZDA blizu vrha pandemije, in zagotovil, da njegova celovita strategija deluje, piše STA.

Izrazil je prepričanje, da bo v ZDA mrtvih bistveno manj kot 100 tisoč, kot so govorile uvodne ocene. "Če imaš 60 tisoč mrtvih, ne moreš biti vesel, ampak to je veliko manj, kot smo predvidevali najprej," je dejal. Dodal je, da se pripravlja na ponoven zagon gospodarstva.

"Pri bogu upam, da bom sprejel pravilno odločitev"

"Čaka me velika odločitev in pri bogu upam, da bom sprejel pravilno odločitev," je še dejal Trump in to označil za najpomembnejšo odločitev svojega življenja. "Vračamo se na delo, ampak ostajamo zdravi. Iščem datum, ampak ne bom storil nič, dokler ne bom vedel, da bo država zdrava," je še dejal.

Donald Trump je zagotovil, da njegova celovita strategija deluje, in dodal, da se pripravlja na ponoven zagon gospodarstva. Foto: Reuters

Vodja njegove delovne skupine proti novemu koronavirusu Deborah Birx je takoj zatem dejala, da ZDA še niso na vrhuncu in je treba nadaljevati zdajšnje ukrepe. Direktor nacionalnega inštituta za zdravje Anthony Fauci je prav tako ocenil, da zdaj ni čas za razmišljanje o odpravi ukrepov.

Trump je po navajanju STA na dve uri dolgi novinarski konferenci večkrat ponovil, kako izjemno delo je opravil skupaj z vlado proti novemu koronavirusu, in navedel tudi nekaj informacij. Pohvalil se je, da so ZDA prve po testiranju za okužbo z novim koronavirusom, saj so jih do zdaj opravili dva milijona. ZDA imajo skoraj 330 milijonov prebivalcev.

Napovedal je, da so sprožili projekt "zračni most", ki po ZDA dostavlja zaščitno opremo in naokrog pošilja 60 sistemov za sterilizacijo mask. Vsak naj bi steriliziral do 120 tisoč mask na dan.

Bodo pri WHO vzeli del denarja?

Trump je tudi napovedal, da bo enkrat prihodnji teden nekaj sporočil glede Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ni pa povedal, kaj. Trump je že namigoval, da bodo ZDA odvzele denar WHO, ker ni zadovoljen z načinom, kako je organizacija ukrepala proti pandemiji novega koronavirusa. WHO je sicer do zdaj za Trumpa že šesti krivec za širjenje pandemije po ZDA. Najprej so bili to Barack Obama, Joe Biden, potem demokrati na splošno, pa mediji, nato Kitajska, zdaj je to WHO, še piše STA.

"Kot veste, prispevamo 500 milijonov dolarjev na leto in o tem bomo govorili prihodnji teden. Kitajska plačuje manj kot 40 milijonov, WHO pa je zelo kitajskocentrična," je dejal Trump.