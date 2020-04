ZDA so po Italiji in Španiji postale največje žarišče koronavirusa sars-cov-2. V New Yorku, kjer je največ okuženih, po začetnih domnevah, da so virus k njim prinesli turisti iz Azije, zdaj trdijo, da so bili "začetniki" verjetno turisti in povratniki iz Evrope.

V ZDA so do zdaj potrdili več kot 435 tisoč okužb z novim koronavirusom, od tega več kot četrtino v New Yorku, ki je najbolj prizadet med zveznimi državami. Samo v New Yorku so potrdili več kot šest tisoč smrti, kar predstavlja okrog 35 odstotkov vseh smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19 v ZDA.

Znanstveniki in raziskovalci so opravili že več raziskav, s katerega konca sveta se je novi koronavirus virus najbolj množično širil po ZDA. Po prvotnih ugotovitvah so s prstom pokazali na potnike, ki so se vračali oziroma prihajali iz Azije, kjer se je virus prvotno pojavil.

Vendar pa najnovejše študije kažejo, da so virus po ZDA oziroma New Yorku najbolj številčno širili turisti in Američani, ki so se vračali iz Evrope.

Virus naj bi se po New Yorku širil že v sredini februarja

Več kot 6.200 ljudi je umrlo v zvezni državi New York, skupno pa so v ZDA zabeležili 14.700 smrtnih žrtev. Foto: Reuters To naj bi se po ugotovitvah raziskovalcev dogajalo v sredini februarja, virus pa naj bi tako krožil po New Yorku že veliko prej, preden so začeli množično testiranje, poroča ameriški New York Times.

Američani so prvi primer okužbe obravnavali 19. januarja v Washingtonu, konec januarja pa je ameriški predsednik Donald Trump izdal prepoved vstopa v državo za vse tuje državljane, ki so bili v 14 dneh pred tem na Kitajskem.

Uradno prvi primer obravnavali 1. marca

Za potnike iz Evrope so prepoved uvedli šele 11. marca, vendar se je po najnovejših odkritjih takrat virus že nekaj tednov širil po ZDA oziroma New Yorku, kjer so prvi primer potrdili 1. marca, do danes pa je potrjenih okužb že več kot 149 tisoč okužb.

"Jasno je, da so najbolj množično virus po New Yorku širili tisti, ki so se vrnili iz Evrope," je za New York Times povedal Harm van Bakel, strokovnjak za genetiko na medicinski fakulteti Mount Sinai v New Yorku.

Ameriški obveščevalci že konec novembra opozarjali na dogajanje v Wuhanu?

Ameriški ABC news je sicer v sredo zvečer poročal, da naj bi bil ameriški vrh že v začetku novembra obveščen o virusu, ki se nenadzorovano širi po kitajskem Wuhanu. Sklicujejo se na neimenovane vire iz Nacionalne medicinske obveščevalne službe, ki so v poročilu zapisali, da okužba s sars-cov-2 spreminja vzorce življenja in poslovanja ter ogroža prebivalstvo.

Poročilo je na Trumpovo mizo prišlo v začetku januarja, kritiki pa opozarjajo na zapoznele ukrepe, ki so privedli, da so ZDA po Wuhanu zdaj glavno žarišče novega koronavirusa.