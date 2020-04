Epidemija novega koronavirusa v ZDA še daleč od vrhunca

Število okuženih z novim koronavirusom se je v ZDA v torek zvečer povzpelo na skoraj 400 tisoč, umrlo pa je skoraj 13 tisoč ljudi. Ameriški predsednik Donald Trump je za to okrivil Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), in je celo zagrozil, da ji bo odvzel ameriške prispevke.

Predsednik Donald Trump je doma izpostavljen kritikam, da izbruha koronavirusa v začetku leta ni jemal resno. Tudi ko je deloma prepovedal letalski promet s Kitajsko, je še vedno zatrjeval, da koronavirus v ZDA ne bo težava. ZDA imajo trenutno največ okuženih na svetu, kmalu pa bodo imele tudi največ mrtvih, piše STA.

New York in Louisiana žarišči

Najbolj je prizadeta zvezna država New York, ki je imela do torka zvečer 140 tisoč okuženih in skoraj 5.500 mrtvih, od tega mesto New York skoraj 77 tisoč okuženih in več kot 4.000 mrtvih. Sledijo država New Jersey s 44.416 okužbami in 1.232 mrtvimi, Michigan z 18.970 okužbami in 845 mrtvimi ter Kalifornija s 17.568 okuženimi in 450 mrtvimi.

Louisiana je naslednja s 16.284 okuženimi in 582 mrtvimi, nato Massachusetts s 15.202 okuženimi in 356 mrtvimi, Pensilvanija s skoraj 15 tisoč okuženimi in 250 mrtvimi ter Florida s 14.747 okuženimi in 296 mrtvimi. Zvezna država Washington, kjer naj bi se vse skupaj začelo, je zdrsnila po lestvici navzdol, saj ima 8.696 okuženih in 408 mrtvih, poroča STA.

Na novinarski konferenci delovne skupine proti koronavirusu je Trump poskušal odgovornost za težave ZDA naprtiti WHO. Do zdaj je krivil predhodnika Baracka Obamo in Kitajsko. Zdaj je na vrsti WHO, za katero je dejal, da je zamudila vlak in da je preveč "kitajskocentrična".

Zaradi tega ji bo odvzel ameriška sredstva. Na novinarsko vprašanje, ali se mu zdi to pameten ukrep v času zdravstvene krize svetovnih razsežnosti, se je Trump malce povlekel nazaj in dejal, da o ukinitvi sredstev le razmišlja, navaja STA.