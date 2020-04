130 tisoč okuženih jih ne gane. Tako samoizolacijo razumejo Newyorčani. #foto

Število smrtnih žrtev zaradi novega koronavirusa je v ZDA preseglo deset tisoč, okuženih pa je že skoraj 350 tisoč ljudi, pri čemer sta številki najvišji v zvezni državi New York, a to Newyorčanov očitno ne gane. Tako je bil videti pretekli konec tedna v velikem mestu.

Zvezna država New York ostaja epicenter novega koronavirusa v ZDA, a številni meščani še vedno ignorirajo pozive, naj ostanejo doma, se samoizolirajo in se ne zadržujejo na javnih krajih. Ko nastopijo sončen konec tedna in tople temperature, je obisk Centralnega parka v mestu New York očitno obvezen, kljub virusu, ki razsaja.

Fotografi so v tem najslavnejšem parku ujeli množično kršenje distanciranja od drugih ljudi, pri čemer so se številni sprehajali, rekreirali ali se sončili na trati parka. Večinoma brez zaščitnih mask, čeprav jim je župan Bill de Blasio svetoval, naj jih nosijo tudi zunaj.

Uživanje v Centralnem parku kot vsako sončno nedeljo – kot da ni nič. Foto: Reuters

Razdalje med ljudmi ni bilo opaziti. Foto: Reuters

Poležavanje in šport na travi ... Foto: Reuters

... in sončenje. Foto: Reuters

Še ena sončna nedelja v New Yorku. Foto: Reuters

Začeli so obetavno

Sredi marca, ko so države po svetu začele sprejemati stroge ukrepe, je bilo tudi v New Yorku videti, da se ljudje držijo navodil pristojnih in stroke, saj je mesto, ki nikoli ne spi, za kratek čas postalo mesto duhov – ulice vedno polnega Manhattna, Times Squara in Broadwaya so bile zapuščene.

Potem ko so razglasili izredne razmere, zaprli šole in vse nenujne trgovine ter ljudem svetovali, naj ostanejo doma, so Newyorčani zagnali paniko in izropali trgovine z živili ter se zadrževali med domačimi stenami.

A zdaj jih je o nasprotnem prepričalo toplo pomladansko vreme.

Tako prazne pa so bile ulice sredi marca, nekaj dni po razglasitvi pandemije. Foto: Reuters

Središče mesta je samevalo. Foto: Reuters

Prazen je bil celo vedno oblegani Times Square. Foto: Getty Images

V državi New York so do zdaj potrdili več kot 130 tisoč okuženih z novim koronavirusom in več kot 4.700 smrtnih žrtev, kar je največ od vseh držav ZDA. V mestu New York z osmimi milijoni prebivalcev je okuženih več kot 72 tisoč ljudi, umrlo pa jih je več kot tri tisoč.

