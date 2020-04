Začelo se je s karanteno in dronom: ljubezenska zgodba sodobnega časa #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V času pandemije se je v New Yorku začela pisati zanimiva ljubezenska zgodba. Fotograf je na strehi čez cesto opazil dekle, se ji predstavil s pomočjo drona in jo povabil na zmenek. Odšla sta na sprehod po newyorških ulicah - on sicer v varnem zavetju mehurčka - in postala viralna.

Tudi v teh časih, ko večina ljudi v samoizolaciji zaradi novega koronavirusa doživlja tesnobo in nelagodje, se lahko pišejo neverjetne zgodbe. Eno takšnih sta začela Jeremy Cohen in Tori Cignarella, ki sta se spoznala v času pandemije in zahvaljujoč tehnologiji.

Jeremy je bil med karanteno New Yorka zgleden meščan in se zadrževal le v udobju svojega doma, ko je na strehi stavbe čez cesto opazil dekle. Prebudil je svojega notranjega Romea, vključil svoj dron in ga poslal k neznanki, da bi pritegnil njeno pozornost.

Na "pravi" zmenek v mehurčku

Na dron je pripel svojo telefonsko številko, Tori jo je sprejela in mu pisala še isti večer. Sledilo je nekaj dni pošiljanja SMS-sporočil in viralnih večerij, nato pa se je Jeremy odločil za nov korak: povabil jo je na zmenek. "A morava ugotoviti, kako bova to izpeljala," je sporočil svojim 321 tisočim sledilcem na Instagramu.

Dobil je idejo, da bi skočil v napihljiv prozorni mehurček, in upal, da se bo Tori ideja zdela zabavna. Imel je prav.

Odpravila sta se na sprehod, a ju je pri tem ustavila policija. Na srečo ju niso oglobili, saj so že izvedeli za njuno novodobno ljubezensko zgodbo in ju prosili za selfi. Zdaj ves svet čaka na nadaljevanje.

Jeremyju je priljubljenost zaradi ljubezenske zgodbe močno narasla, kar je izkoristil tudi za dobrodelnost - ustanovil je dve manjši podjetji, ki v času novega koronavirusa pomagata pri zalogah hrane. "Nočem biti sebičen, vse skupaj hočem izkoristiti tudi za dobra dela," je dejal za New York Post.

