Kako se pred virusom ščitijo bogati: zase najemajo razkošne hotele in vile #video

Osamitev med pandemijo koronavirusa za večino pomeni ždenje med domačimi štirimi stenami, pot do nabiralnika pa pomeni že pravi izlet. Medtem pa se tisti, ki si to lahko privoščijo, niso odrekli potovanjem na bolj oddaljene destinacije - le da zdaj temu rečejo samoizolacija.

Primer tajskega kralja, ki si je za samoizolacijo pred koronavirusom izbral hotel na Bavarskem in se vanj zaprl s priležnicami, je eden bolj ekstremnih in razvpitih, še zdaleč pa ne edini. Tudi drugi premožni ljudje si najemajo cele hotele ali razkošne vile na odmaknjenih lokacijah in tam preživljajo tako imenovano osamitev pred virusom, ki pa je bolj podobna počitnicam.

Potovanja v času pandemije so torej še vedno možna, je pa zanje treba imeti globoke žepe.

Foto: Getty Images

Povpraševanje po ekskluzivnih turističnih nastanitvah je v zadnjih tednih poskočilo povsod, kjer je zaradi koronavirusa zapovedana samoizolacija. "Razlika je v tem, da stranke zdaj v teh nastanitvah nočejo sobaric in drugega osebja, kot je bilo to običajno prej. Stike z drugimi ljudmi želijo zmanjšati na minimum," je za CNN povedala direktorica turistične agencije v Dublinu, ki se ukvarja z oddajo ekskluzivnih počitniških domov na Irskem.

CNN je govoril tudi z družino, ki se je odločila za takšno izolacijo pred virusom, Francis Lynch se je z ženo in dvema sinovoma umaknil v podeželski dvorec Longueville v grofiji Cork, ki so ga najeli za deset dni in za to odšteli 25 tisoč evrov. "Če bivaš v hotelu, se je težko izogniti stikom z ljudmi. Najlažje je svoje okolje nadzorovati, če imaš celotno zgradbo zase," je odločitev za izdatek pojasnil poglavar družine.

Foto: Getty Images

Podobne zamisli imajo tudi premožni ljudje čez lužo. Podeželsko letovišče Blantyre v hribovju Berkshires na severovzhodu ZDA, ki je sicer čez zimo zaprto in se odpre šele maja, so odprli že zdaj, saj se je več njihovih rednih gostov oglasilo s povpraševanjem, da bi zakupili celotno posestvo.

"Ljudje si želijo pobegniti pred vsem, kar se dogaja, in biti s svojimi najbližjimi," je za CNN izjavil direktor omenjenega letovišča, ni pa potrdil, ali so hotel tudi dejansko oddali komu. Cena takšne izolacije je namreč zelo visoka, postavili so jo pri 34.500 evrih na dan, so pa v ta znesek vključeni hrana, ura meditacije na dan in pianist, ki goste zabave ob večerih.

Samoizolacija na Airbnb



Tako kot v Evropi je tudi v ZDA strmo padlo povpraševanje po nastanitvah na platformah, kot sta Airbnb in Booking. A ne na vseh destinacijah. CNN poroča, da je še vedno precej zanimanja oziroma rezervacij v podeželskih krajih v bližini velikih mest, ljudje množično najemajo nastanitve v dolini Hudson pri New Yorku, pa vinorodnih dolinah Napa in Sonoma pri San Franciscu in hribih v bližini Denverja. A tokrat za spremembo od "običajnih" časov rezervacije niso za en, temveč za več tednov ali celo mesecev.

