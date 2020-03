Pandemija ali čas, ko zvezdniki še nikoli niso bili tako brezčutni #video

V času pandemije zaradi novega koronavirusa so nekateri zvezdniki še dodatno pokazali brezčutnost ali vsaj to, da živijo res močno oddaljeni od realnosti. Pevec Sam Smith denimo težko prenaša samoizolacijo v svojem dvorcu in se nad tem celo pritožuje, igralki Gal Gadot pa je uspelo prepričati kolege, da so o teh težkih časih zapeli Lennonovo Imagine. "Predstavljajte si svet brez lastnine," so peli v svojih vilah.

Svet končno spoznava, da lahko preživimo brez zvezdnikov in malo težje brez zdravnikov, medicinskih sester, dostavljavcev, kmetovalcev, prodajalcev, gasilcev, policistov, poštarjev.

K temu pripomorejo celo nekateri zvezdniki sami, ko objavljajo svoja brezčutna spoznanja o koronavirusu in se o življenju v samoizolaciji pritožujejo iz notranjosti svojih vil in dvorcev.

Kot denimo Sam Smith, ki je pred dnevi na Instagramu delil tri fotografije "faze koronavirusnega živčnega zloma", medtem ko je sedel na stopnicah svojega 13,3 milijona evrov vrednega doma.

Sam Smith shares emotional snaps of 'quarantine meltdown' at £12m homehttps://t.co/RKaqDHAZ54 pic.twitter.com/6c0mi44irO — The Scottish Sun (@ScottishSun) March 19, 2020

Ali pa Madonna, ki je v mlečni kopeli, polni vrtnic, sledilcem sporočila, da je novi koronavirus "veliki izenačevalec" in da "covid-19 ni mar, kako bogat ali slaven si", pri čemer pozablja, da živi v ZDA, kjer je testiranje na ta virus privilegij, rezerviran za bogate.

O tem smo pisali tudi v članku Koronavirus v ZDA: če si slaven in bogat, te bodo testirali.

Še najbolj pa so kritizirali igralko Gal Gadot, ki je skupaj s 24 zvezdniškimi kolegi, med njimi z Natalie Portman, Zoë Kravitz, Lyndo Carter, Amy Adams, Markom Ruffalom in Ashley Benson, zapela Imagine Johna Lennona.

Njihovo potezo so označili za skrajno neprimerno, saj o "svetu brez lastnine", kot gre besedilo, pojejo v svojih več milijonov evrov vrednih vilah, za nameček pa je bila njihova izvedba še neposlušljiva, se strinjajo mnogi.

"Tale video Gal Gadot je res spremenil moje upanje, zdaj aktivno iščem virus," je bil eden od komentarjev, ter: "Ljudje izgubljajo službe in ob tem ne potrebujejo spremljave pesmi Beatlov," in "Gledanje videa Gal Gadot je bila prava sramota". "Kdo je že mislil, da je to dobra ideja?"

Me two seconds after opening that Gal Gadot video. pic.twitter.com/SmE5rRsPg3 — فرح (@sunflowersnshii) March 19, 2020

me seeing some of my fave celebrities singing in the gal gadot video pic.twitter.com/i1iKVDPuRz — 𝕝𝕒𝕪 𖤍 (@peachypeter_) March 19, 2020

That gal gadot video has really shifted my mood and hopes for today! I am now actively seeking the virus. — Uncle P (@PasqualeLDN) March 19, 2020

"Ana Frank je živela v kredenci, odrasti"

Sicer pa je med ljudmi na splošno prisotna jeza zaradi zvezdnikov, ki se tako brez občutka oglašajo prek družbenih omrežij in pritožujejo nad življenjem v karanteni, medtem ko morajo samoizolacijo prestajati v razkošnih domovih z bazenom, telovadnico, savno in ogromnim vrtom.

Na družbenih omrežjih se je tako nabralo že precej posmehovanja na njihov račun. Uporabnik TikToka je denimo posnel krajšo parodijo v bazenu s koktajlom v roki in kupom pritožb čez to, da je "moral zapustiti luksuzno stanovanje v New Yorku, da se je pokvarila steza za kegljanje", ter da naj se vsi "oklepajo upanja, ker vsi trpimo":

Še en tvit, ki prikazuje ironijo pritoževanja čez karanteno v razkošnih vilah: "Zvezdniki: 'to je tako težko, ne vem, kako bom šel čez to", njihova hiša:"

Celebrity: *On the verge of tears* This quarantine is so hard. I don't know how im gonna get through this.



Their house: pic.twitter.com/GR9kQlWWzh — ShakenNotShook (@shook_not) March 24, 2020

Neki tviteraš pa je takole kritiziral Sama Smitha: "Ana Frank je živela v kredenci, odrasti."

Anne Frank lived in a cupboard for 2 years , grow up https://t.co/nsXiATSySd — {𝐣𝐨𝐬𝐡}🛒 (@CFCbezz) March 20, 2020

In še sarkastičen predlog, kako naj se Američani brez milijonov pod palcem testirajo na novi koronavirus: "Povprečen Američan bo najlažje ugotovil, če je okužen s covid-19, da zakašlja v obraz bogataša in počaka na njegove rezultate."

For the average American the best way to tell if you have covid-19 is to cough in a rich person’s face and wait for their test results — Harry Moroz (@hrmoroz) March 20, 2020

A ne smemo pozabiti na zvezdnike, ki so se v teh kriznih časih izkazali in pokazali radodarnost ter namesto nesmiselnih objav na družbenih omrežjih raje poskrbeli za finančne donacije zdravnikom in različnim organizacijam.

Med takšnimi sta teniška igralca Novak Đoković in Roger Federer, igralca in zakonca Blake Lively in Ryan Reynolds, NBA igralec Stephen Curry, oblikovalka Donatella Versace, igralka Jennifer Garner, televizijski voditelj Jimmy Fallon in pevka Rihanna.

