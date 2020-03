Še en bizaren video Madonne: "Virusu ni mar, kako bogat si"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Legendarna pop pevka Madonna se v času samoizolacije redno oglaša prek družbenih omrežij, a njena zadnja videa sta precej bizarna, se strinjajo oboževalci. V zadnjem iz kopeli sporoča, da novi koronavirus ne izbira in da mu ni mar, ali si reven ali bogat.

Madonna je na svojih družbenih omrežjih iz mlečne kopeli, polne cvetlic, in gola sporočila, da je novi koronavirus "veliki izenačevalec", ki ne izbira: "Covid-19 ni mar, kako bogat ali slaven si, kako smešen si, kako pameten si, kje živiš, koliko si star in kako zanimive zgodbe lahko poveš."

Veliki izenačevalec ga je označila zato, ker meni, da so si zdaj vsi ljudje enaki v številnih pogledih. Ob tem je spomnila na svojo uspešnico Human Nature. "Če bo ladja potonila, bomo vsi potonili z njo," je še dejala.

Še naprej objavlja bizarne videe

To je že drugi bizaren video, ki ga je Madonna delila na družbenih omrežjih v času samoizolacije zaradi pandemije novega koronavirusa. Prvega je objavila pred dvema dnevoma, v njem pa je hotela oboževalce kratkočasiti s petjem, a so se ti bolj osredotočili na to, da je spet pela brez posluha.

Eden ji je celo sporočil: "Si dejansko s tako slabim posluhom zaslužila na milijone dolarjev s prodajo albumov?"

Na 61-letno pop zvezdnico v zadnjem času redno letijo tovrstne kritike. Spomnimo, lani so ji po nastopu na finalnem večeru Evrovizije mnogi svetovali, naj gre v pokoj, saj se ji je pevski del nastopa uspešnice Like A Prayer povsem ponesrečil.

Video, v katerem je pela neposrečeno in ki je bil posnetek nastopa v živo, je njena ekipa kasneje nadomestila s popravljenim, v katerem Like A Prayer na velikem evrovizijskem odru odpoje popolno.

